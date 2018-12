Bourse de Paris : La Chine plombe l'ambiance en fin de semaine

A défaut d'une actualité débordante sur le front des entreprises, la fin de semaine sera marquée par les indicateurs économiques. En Asie, les ventes de détail et la production industrielle ont ralenti en novembre, dans des proportions plus marquées que ne le redoutaient les économistes. En Europe, ce sont les indicateurs PMI avancés de décembre qui permettront de prendre le pouls des directeurs d'achat, dans un contexte compliqué. Aux Etats-Unis, les PMI Flash seront aussi disponibles, mais la statistique sur les ventes de détail risque de monopoliser l'attention.



Il n'y a pas eu d'annonce particulière concernant les discussions entre la Chine et les Etats-Unis sur leurs échanges commerciaux. Sur le vieux continent, Theresa May s'emploie à convaincre ses futur-ex partenaires européens qu'il faut l'aider un peu à faire passer son texte sur le Brexit auprès du parlement britannique. Bizarrement, l'UE n'a pas tellement envie de faciliter la vie du Royaume-Uni. On peut cependant espérer un geste pour éviter une situation de Brexit sans accord, qui pénaliserait tout le monde (mais surtout Londres). Sur le continent, à force de petits pas dans la même direction, Bruxelles et Rome pourraient s'entendre sur le budget italien, et c'est une bonne nouvelle. Il sera toujours temps de passer à la France après les mesures annoncées en début de semaine par Emmanuel Macron.



En Asie, les indices perdent du terrain à cause notamment des craintes qui pèsent sur l'économie chinoise. Les indicateurs avancés européens et américains sont bien ancrés dans le rouge eux aussi.



Les temps forts économiques du jour



Batterie d'indicateurs PMI Flash en Europe ce matin, notamment en France (9h15), Allemagne (9h30) et zone euro (10h00). Aux Etats-Unis, les ventes de détail mensuelles seront annoncées à 14h30 (consensus +0,2%) et seront suivies de la production industrielle et de l'utilisation des capacités (15h15, consensus +0,3% / 78,6%), des indices PMI Flash (14h45) et des stocks des entreprises (16h00, consensus +0,6%).



Pas beaucoup de changement dans la parité EUR / USD, à 1,1364. Le baril corrige après son rebond de la veille, à 52,34 USD le WTI (-0,85%) et 61,04 USD le Brent (-1%). L'once d'or perd 0,1% à 1 241 USD. Le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans américain est à 2,895%, en légère baisse. Le Bitcoin s'est effondré sous les 3 000 USD.



Les principaux changements de recommandations



