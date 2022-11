La Chine pourrait bientôt raccourcir la quarantaine pour les voyageurs entrants - sources

Selon la nouvelle règle, les arrivants devront passer cinq jours dans une installation de quarantaine et deux ou trois jours supplémentaires à leur domicile, a indiqué l'une des sources, alors que la règle actuelle prévoit sept jours dans une installation, généralement un hôtel, et trois jours supplémentaires sous surveillance à domicile.

Une telle mesure ferait suite à la décision prise par la Chine en juin de réduire de moitié la durée de la quarantaine pour les voyageurs entrants. Les responsables de la santé avaient alors déclaré que la période d'incubation plus courte de la variante Omicron permettait de raccourcir les temps de quarantaine.

Les autorités sanitaires chinoises doivent tenir samedi une conférence de presse sur la prévention du COVID-19, selon un avis indiquant que des responsables du National Bureau of Disease Control and Prevention y participeraient. Aucun autre détail n'était immédiatement disponible.

La Commission nationale de la santé de Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par fax.

Les voyages à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine ont chuté, car le pays poursuit des politiques de " zéro COVID dynamique " qui comprennent une quarantaine obligatoire et des tests RT-PCR pour les voyageurs à leur arrivée. Les vols internationaux à destination et en provenance de la Chine ne représentent qu'une petite fraction des niveaux d'avant COVID.