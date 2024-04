La Chine a une occasion unique de mener une révolution énergétique en Afrique, mais elle doit d'abord inverser près de deux décennies de négligence en matière d'investissements dans l'énergie verte, selon une étude de l'université de Boston publiée mardi.

Depuis le début du siècle, Pékin est devenu le plus grand partenaire commercial bilatéral du continent et a financé des projets d'infrastructure à grande échelle d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Il y a trois ans, le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays ne construirait pas de nouveaux projets de centrales au charbon à l'étranger, s'engageant à lutter contre le changement climatique en soutenant le développement des énergies vertes et à faible teneur en carbone.

Bien que le potentiel de l'Afrique en matière d'énergie verte soit l'un des plus élevés au monde, les prêts et les investissements chinois ont jusqu'à présent relativement peu soutenu la transition énergétique du continent, selon un rapport du Global Development Policy Center de l'université de Boston et de l'African Economic Research Consortium.

Les prêts accordés par les deux principales institutions chinoises de financement du développement en faveur des énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, ne représentent que 2 % de leurs 52 milliards de dollars de prêts énergétiques entre 2000 et 2022, alors que plus de 50 % de ces prêts sont consacrés aux combustibles fossiles.

"Compte tenu des défis économiques actuels et des opportunités énergétiques futures, la Chine peut contribuer à l'accès à l'énergie et à la transition énergétique en Afrique par le biais du commerce, du financement et de l'IDE (investissement direct étranger)", indique le rapport.

Les institutions chinoises de financement du développement se sont concentrées sur les investissements dans l'extraction et l'exportation de matières premières vers la Chine et dans les projets d'électrification.

Les prêts chinois ont ciblé un grand nombre des secteurs qui produisent le pétrole et les minerais qui reviennent en Chine.

Au moins huit projets hydroélectriques financés par la Banque d'import-export de Chine (CHEXIM), qui représentent 26 % de tous les prêts hydroélectriques, sont destinés à soutenir l'extraction de divers métaux.

"Bien que cette voie ait conduit à des revenus d'exportation pour les économies africaines, les pays africains ne bénéficient pas encore de tous les avantages des technologies d'énergie renouvelable", indique le rapport.

En 2022, les combustibles fossiles représentaient environ 75 % de la production totale d'électricité en Afrique et environ 90 % de la consommation d'énergie, selon le rapport.