La Chine pourrait réduire les quotas d'exportation de produits pétroliers raffinés dans un deuxième lot pour 2023, alors que la demande intérieure s'améliore et que le besoin de stimuler son économie par le biais des produits pétroliers diminue, selon une enquête de Reuters.

Une réduction des exportations de produits pétroliers de la part du deuxième raffineur mondial pourrait contribuer à réduire l'offre excédentaire sur les marchés du gasoil, qui a fait chuter les marges de raffinage asiatiques à leur plus bas niveau depuis six mois.

GRAPHIQUE - Marges de raffinage en Asie

https://www.reuters.com/graphics/CHINA-OIL/QUOTAS/gkvlwjnrzpb/chart.png

Le deuxième lot de quotas pour les exportations d'essence, de gasoil et de jet fuel pourrait se situer entre 8 et 12 millions de tonnes, selon l'enquête menée auprès de quatre sources de raffinage d'État et de trois sociétés de conseil.

Ce chiffre serait en baisse par rapport au premier lot de 18,99 millions de tonnes, bien qu'en hausse de près de trois fois sur l'année, dans le haut de la fourchette des estimations, selon les données de Reuters.

"Les raffineries se verront accorder environ 10 millions de tonnes de nouveaux quotas d'exportation dans les semaines à venir, car elles pourraient utiliser plus de 80 % des quotas de 2023 d'ici la fin du mois d'avril", a déclaré Sun Jianan, analyste chez Energy Aspects.

Les quotas ne sont généralement accordés qu'aux raffineurs publics Sinopec, PetroChina, Sinochem, CNOOC, China National Aviation Fuel Co et à la société privée Zhejiang Petrochemical.

On ne sait pas encore quand le ministère du commerce notifiera aux entreprises leurs volumes dans le deuxième lot de quotas, bien que le deuxième lot de volumes ait été délivré en juin de l'année dernière.

Les raffineurs chinois devraient se concentrer davantage sur les ventes intérieures, car leurs marges se sont améliorées alors que les prix du diesel sur les marchés asiatiques ont baissé, ont indiqué les négociants.

Les prix du diesel domestique sont supérieurs de 270 yuans (39,19 dollars) par tonne aux prix à l'exportation, a déclaré une source d'une raffinerie d'État, ce qui décourage les exportations.

Les raffineurs constituent des stocks avant le pic de maintenance des raffineries au cours du deuxième trimestre, en prévision de l'amélioration de la demande au cours du troisième trimestre, pendant l'été, ont ajouté les négociants.

L'économie s'améliorant principalement grâce aux activités de consommation intérieure cette année, le gouvernement chinois sera moins contraint de compter sur les exportations de produits pétroliers pour stimuler la croissance économique, a déclaré M. Sun.

UTILISATION DES QUOTAS

Les exportations chinoises des trois produits clés devraient rester élevées en avril, à environ 3 millions de tonnes, selon les estimations de Reuters provenant de cabinets de conseil et de sources commerciales.

Volumes exportés en avril Gasoil Essence Jet fuel Total

('000 tonnes)

Refinitiv 800 1100 1050 2950

Longzhong 484 730 1050 2264

Wood Mackenzie 926 1125 955 3006

Sources commerciales 650-700 700 1000 2350-2400

Au cours du premier trimestre, les exportations de ces combustibles ont totalisé 12,88 millions de tonnes, soit environ 68 % du premier lot de quotas, selon les calculs de Reuters.

Vous trouverez ci-dessous les quotas d'exportation délivrés en 2022-2023 :

Premier lot 2023 18,99 millions de tonnes

Cinquième lot 2022 13,25 millions de tonnes

Quatrième lot 2022 1,5 million de tonnes

Troisième lot 2022 5 millions de tonnes

Deuxième lot 2022 4,5 millions de tonnes

Premier lot 2022 13 millions de tonnes

(1 $ = 6,8903 yuans chinois renminbi)