La Chine prendra des mesures pour stabiliser l'emploi, en particulier dans les entreprises manufacturières et commerciales, ont rapporté vendredi les médias d'État, citant des discussions lors d'une réunion du cabinet.

Les entreprises recommencent lentement à créer des emplois après avoir supprimé du personnel pendant des mois, alors que la deuxième économie mondiale continue à se réchauffer après la levée des restrictions COVID à la fin de l'année dernière.

Les fonctionnaires s'efforceront également d'améliorer la situation de l'emploi pour des groupes clés tels que les diplômés de l'enseignement supérieur et les travailleurs migrants, ajoute le rapport, en améliorant l'offre d'enseignement professionnel et en optimisant la capacité des universités et des établissements d'enseignement supérieur à répondre à la demande du marché, entre autres mesures.

En 2023, le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur devrait atteindre un peu moins de 12 millions. En décembre dernier, le taux de chômage recensé parmi les personnes âgées de 16 à 24 ans dans les zones urbaines de Chine était d'environ 16,7 %.