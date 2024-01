La Chine préparerait un vaste plan de soutien pour ses marchés actions

Les actions chinoises se sont remises de leurs pertes initiales mardi, après que Pékin s'est engagé à prendre des mesures plus efficaces pour restaurer la confiance du marché. Une réunion gouvernementale présidée par le premier ministre Li Qiang a abouti à une décision d'intensification des injections de fonds publics à moyen et long terme sur le marché des capitaux afin de renforcer la stabilité et de promouvoir un développement sain. Le serpent de mer d'une intervention musclée fait son retour.