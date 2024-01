DUBAI (Reuters) - Des responsables chinois ont demandé à leurs homologues iraniens d'aider à limiter les attaques des rebelles Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre des navires en mer Rouge, sous peine de nuire aux relations commerciales avec Pékin, ont déclaré quatre sources iraniennes et un diplomate au fait de la question.

Les discussions se sont tenues récemment lors de plusieurs réunions organisées à Pékin et à Téhéran, ont déclaré les sources iraniennes, refusant d'indiquer quand elles s'étaient tenues ni qui y avait participé.

"En substance, la Chine a dit: 'Si nos intérêts sont lésés de quelque manière que ce soit, cela affectera sur nos affaires avec Téhéran. Dites donc aux Houthis de faire preuve de retenue'", a déclaré à Reuters un responsable iranien au fait des discussions.

Les attaques menées par les rebelles Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre des navires de commerce transitant par la mer Rouge depuis le mois de novembre perturbent le commerce mondial et affectent notamment le transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe.

Les responsables chinois n'ont toutefois pas fait de commentaires ou de menaces spécifiques sur la manière dont les relations commerciales entre Pékin et Téhéran pourraient être affectées si les attaques des Houthis portaient atteinte aux intérêts de la Chine, ont déclaré les quatre sources iraniennes.

Ces sources ont indiqué que Pékin avait clairement fait savoir qu'il serait très déçu par Téhéran si des navires liés à la Chine étaient touchés, ou si les intérêts du pays étaient affectés de quelque manière que ce soit.

"La Chine est un ami sincère des pays du Moyen-Orient et s'est engagée à promouvoir la sécurité et la stabilité régionales et à rechercher une prospérité et un développement commun", a dit le ministère chinois des Affaires étrangères au sujet des réunions organisées avec l'Iran.

"Nous soutenons fermement les pays du Moyen-Orient dans le renforcement de leur indépendance stratégique et dans l'unité et la collaboration pour résoudre les problèmes de sécurité régionale", a déclaré le ministère à Reuters.

Le ministère iranien des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Reportage Parisa Hafezi à Dubaï et Andrew Hayley à Pékin, avec la contribution de Samia Nakhoul à Dubaï, Trevor Hunnicutt, Humeyra Pamuk, Arshad Mohammed et Matt Spetalnick à Washington, Mohammed Alghobari à Aden et Greg Torode à Hong Kong; version française Camille Raynaud)

