Ce lundi, le gouvernement chinois s’est dit capable de fournir suffisamment d’énergie en augmentant sa production et ses réserves afin de compenser l’éventuel manque d'approvisionnement de la part de la Russie. La république populaire est en effet en partie dépendante de son voisin mais pourra se passer des importations russes selon Lian Weiliang, un vice-directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC). Il déclare : "Les conflits géopolitiques et les changements de l'offre et de la demande mondiales d'énergie ont remis en question la sécurité de notre approvisionnement énergétique [...] Malgré les défis de plus en plus graves auxquels nous sommes confrontés, la Chine dispose des conditions, des capacités, de la confiance et des moyens nécessaires pour assurer un approvisionnement énergétique sûr et fiable.”

La Chine, qui s’approvisionne à hauteur de 70% en pétrole et 40% en gaz depuis l’étranger, sera affectée par la hausse des prix mondiaux mais l’impact sera gérable selon Lian Weiliang. L'organe de planification de l'État a pour objectif d'augmenter la production et les réserves de pétrole, de gaz et de charbon, qui alimentent plus de 60 % des centrales électriques chinoises. M. Lian a déclaré que la Chine serait en mesure de maintenir un niveau raisonnable de production de charbon, et qu’elle accumulerait également 200 millions de tonnes de stocks de charbon déployables par le gouvernement, ajouterait plus de 5 milliards de mètres cubes de stockage de gaz et porterait la quantité d'électricité de secours à plus de 30 gigawatts. 450 gigawatts de capacité de production d’énergie solaire et éolienne sont également prévus dans le désert de Gobi et dans d’autres régions désertiques.

Centrale solaire dans le désert de Gobi, entre la Mongolie et la Chine

La NDRC s'est également engagée à ne pas limiter l'utilisation de l'électricité et du gaz, sauf en cas de situation extrême, conformément au vœu du Premier ministre Li Keqiang qui déclare également qu'il intensifierait ses efforts pour stabiliser la production et les prix des céréales nationales, du maïs et du soja. "Nous ferons un usage rationnel des ressources internationales, renforcerons les ajustements des réserves et maintiendrons l'équilibre entre l'offre et la demande", a déclaré Hu Zucai, un autre vice-directeur de la NDRC, lors du briefing.