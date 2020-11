La Chine prévoit de nouvelles mesures pour favoriser les natalités

SHANGHAI, 23 novembre (Reuters) - La Chine prévoit d'introduire de nouvelles mesures pour favoriser les natalités et faire face au vieillissement de la population dans le cadre de son nouveau "projet de cinq ans" pour la période 2021-2025, a rapporté lundi la presse officielle.

Pékin compte offrir davantage d'aides financières pour encourager les couples à avoir davantage d'enfants, écrit le China Daily, citant des experts.

"Des politiques démographiques plus inclusives seront introduites afin d'améliorer la fertilité, la qualité de la main d'oeuvre et la structure de la population", a dit Yuan Xin, vice-président de l'Association de la population chinoise.

La Chine a aboli en 2016 la politique de l'enfant unique pour autoriser les couples à avoir deux enfants. Mais cela n'a pas entraîné de hausse des natalités, de nombreux couples craignant de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'un ou plusieurs enfants en matière de santé et d'éducation.

Fin 2019, les citoyens chinois âgés de 60 ans et plus étaient au nombre de 254 millions, soit environ 18% de la population. Ils devraient être 300 millions en 2025 et 400 millions en 2035, selon les prévisions démographiques, et mettre sous forte pression le système de santé du pays. (David Stanway; version française Jean Terzian)