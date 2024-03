La Chine étudiera attentivement les questions de l'accès au marché et des flux de données transfrontaliers et publiera bientôt de nouvelles réglementations dans ces domaines, a déclaré dimanche le premier ministre Li Qiang devant un parterre de PDG internationaux et de décideurs politiques chinois.

"Nous invitons cordialement les entreprises de tous les pays à investir en Chine et à s'y implanter davantage", a déclaré M. Li.

La Chine s'efforce également de développer des industries émergentes telles que la fabrication biologique et accélérera le développement de l'intelligence artificielle et de l'économie des données, a déclaré M. Li lors du Forum sur le développement de la Chine à Pékin.

Mardi, Pékin a assoupli certaines règles relatives aux investissements étrangers, après que les flux d'investissement ont diminué de près de 20 % au cours de la période janvier-février. Vendredi, l'autorité chinoise de régulation du cyberespace a assoupli certaines règles de sécurité relatives aux exportations de données qui avaient inquiété les entreprises étrangères en Chine.

Le taux d'inflation de la Chine et le fardeau de la dette du gouvernement central sont relativement faibles, ce qui laisse une marge de manœuvre pour de nouvelles mesures de politique macroéconomique, a déclaré M. Li lors du forum de deux jours. Il a rappelé les mesures mises en place l'année dernière par la Chine pour désamorcer les risques liés à l'immobilier et à l'endettement, qui ont été efficaces selon lui.

M. Li a cité les 1 000 milliards de yuans (140 milliards de dollars) d'obligations spéciales du Trésor à très long terme annoncées précédemment, qui, selon lui, stimuleront l'investissement et stabiliseront la croissance économique.

L'économie chinoise, qui pèse 18 000 milliards de dollars et qui est la deuxième du monde, est confrontée à des vents contraires, notamment une crise immobilière, des problèmes d'endettement des collectivités locales, une surcapacité industrielle, des risques de déflation et un ralentissement des investissements étrangers.

Organisé chaque année par Pékin depuis 2000, ce forum de haut niveau est l'occasion pour les chefs d'entreprise internationaux et les décideurs politiques chinois de discuter des investissements étrangers. Tim Cook, PDG d'Apple, et Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, y participent régulièrement.

Selon Reuters, M. Li n'a pas l'intention de rencontrer les chefs d'entreprise étrangers en visite lors du forum de cette année. Toutefois, le Wall Street Journal a rapporté jeudi que le président Xi Jinping prévoyait de rencontrer un groupe de chefs d'entreprise américains mercredi après la conférence, signe que Pékin souhaite toujours courtiser les entreprises américaines dans un contexte d'augmentation des sorties de capitaux étrangers.

Les entreprises étrangères ont commencé à se méfier de la Chine après l'abandon, fin 2022, de ses mesures ultra-strictes en matière de COVID, en raison d'inquiétudes concernant l'environnement des affaires, la reprise économique et la politique.

Un nouveau plan d'action destiné à enrayer le ralentissement des investissements étrangers vise à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises étrangères, à lever les restrictions d'accès à l'étranger dans l'industrie manufacturière tentaculaire du pays et à promouvoir l'expansion de domaines tels que les télécommunications et les soins de santé.

Bien que l'économie ait commencé l'année sur une base solide, les analystes ont qualifié d'"ambitieux" l'objectif de croissance annuelle d'environ 5 % fixé par M. Li, compte tenu de la crise immobilière et de la tiédeur de la consommation des ménages due à la faible croissance des revenus et à l'incertitude du marché de l'emploi.

(1 $ = 7,2293 yuans chinois renminbi) (Reportage de Xu Jing, Qiaoyi Li et Colleen Howe à Pékin et Brenda Goh à Shanghai ; Rédaction de Lincoln Feast et William Mallard)