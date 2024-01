L'autorité chinoise de régulation de l'aviation a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que le nombre de vols internationaux au départ et à destination du pays atteigne 6 000 par semaine d'ici la fin de l'année, soit environ 80 % des niveaux antérieurs à la directive COVID.

L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a déclaré dans un communiqué à l'issue de sa conférence de travail annuelle que ce chiffre était à comparer aux quelque 4 600 vols actuels. Au début de l'année 2023, il y aura moins de 500 vols internationaux par semaine.

Elle a ajouté que pour l'année à venir, elle continuerait à promouvoir une augmentation "significative" des vols directs entre la Chine et les États-Unis, qui sont actuellement au nombre de 63.

La reprise des voyages internationaux au départ et à destination de la Chine a été plus lente que celle de l'industrie nationale du voyage après la fin de la politique du "zéro COVID", pour des raisons telles que la pénurie de vols, le prix élevé des billets et les obstacles administratifs à l'obtention de visas.

La CAAC a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que 690 millions de voyages de passagers soient effectués cette année, tant au niveau national qu'international, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année dernière. En 2023, 620 millions de voyages seront effectués, soit une augmentation de 146,1 %. (Reportage de Brenda Goh, édition de Mark Potter)