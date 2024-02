La Chine lancera un programme pilote dans cinq régions cette année, qui comprendra l'amélioration des services publics dans les principaux comtés producteurs de cultures vivrières afin de soutenir la production, a déclaré un responsable dimanche, dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour assurer la sécurité alimentaire nationale.

"Les comtés producteurs de cultures ont souvent des économies locales faibles et des conditions fiscales médiocres", a déclaré Han Wenxiu, chef d'un groupe de travail national chargé de gérer les questions rurales, formé par le Parti communiste chinois. "Ce problème, s'il n'est pas résolu, nuira à l'initiative des producteurs de cultures principales et affectera la production et l'approvisionnement globaux.

Le programme, qui sera lancé dans la région de la Mongolie intérieure et dans les provinces de Jilin, Heilongjiang, Anhui et Henan, comprendra également l'exemption de certaines exigences de financement pour l'amélioration des terres agricoles dans les comtés producteurs de cultures, a déclaré M. Han dans une note d'information.

La Chine donnera la priorité aux comtés qui contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire du pays, a ajouté M. Han.

Samedi, Pékin s'est engagé à stimuler le développement de variétés de cultures à haut rendement afin d'augmenter la production dans un document clé de la politique rurale.

Le premier importateur mondial de céréales a fait état d'une récolte record de maïs l'année dernière et de récoltes exceptionnelles d'autres céréales, mais Pékin continue de s'efforcer d'augmenter la production et de réduire les importations, notamment dans un contexte de tensions croissantes avec certains partenaires commerciaux tels que les États-Unis, de catastrophes liées au climat et de conflits militaires.