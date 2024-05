La Chine a annoncé vendredi des mesures "historiques" pour stabiliser le secteur immobilier en crise, la banque centrale facilitant un financement supplémentaire de 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars), assouplissant les règles hypothécaires et les gouvernements locaux étant prêts à acheter "certains" appartements.

Les analystes considèrent que la décision de Pékin de soutenir le secteur est positive, mais ils estiment que le montant de la facilité offerte pour éliminer les stocks ne devrait pas avoir un impact important.

Voici une liste des récentes mesures prises par le gouvernement en faveur du secteur, qui représente environ un cinquième de la deuxième économie mondiale.

17 mai - Le vice-premier ministre chinois He Lifeng a déclaré lors d'une réunion que les autorités municipales pourraient acheter des logements invendus à des prix "raisonnables" et les utiliser pour des logements abordables. Il a également déclaré que les gouvernements locaux pourraient racheter les terrains vendus aux promoteurs.

17 mai - La banque centrale chinoise a déclaré qu'elle allait mettre en place un mécanisme de prêt de 300 milliards de yuans pour aider les entreprises publiques locales à acheter des logements achevés et invendus, et qu'elle s'attendait à ce que le fonds stimule les prêts bancaires à hauteur de 500 milliards de yuans.

Elle a également déclaré qu'elle émettrait une facilité de prêt supplémentaire de 500 milliards de yuans pour soutenir les projets de construction de logements.

La banque centrale chinoise a déclaré séparément qu'elle réduirait les ratios d'acompte pour les acheteurs d'un premier et d'un second logement à au moins 15 % et 25 %, respectivement. Elle supprimera également le niveau plancher des taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires pour les résidences principales et secondaires au niveau national.

15 mai - L'autorité du logement du district de Linan, à Hangzhou, déclare qu'elle va acquérir un lot d'appartements pour des logements locatifs publics.

Mai - Plus de 50 villes ont annoncé un programme d'échange d'appartements anciens contre des appartements neufs.

Avril-mai - Les villes chinoises de premier rang, Beijing et Shenzhen, ont assoupli certaines restrictions à l'achat de logements, tandis que les villes de second rang, dont Chengdu et Hangzhou, ont levé toutes les restrictions à l'achat.

20 février - La Chine a réduit le taux préférentiel des prêts à cinq ans (LPR) de 25 points de base, soit la plus forte réduction de taux jamais réalisée.

26 janvier - Les autorités chinoises chargées du logement ont mis en place un mécanisme de "liste blanche de projets", indiquant aux gouvernements municipaux qu'ils devaient fournir une liste de projets immobiliers locaux susceptibles de bénéficier d'un soutien financier, et coordonner avec les institutions financières locales la satisfaction des besoins de financement de ces projets.

14 septembre - La banque centrale chinoise a déclaré qu'elle réduirait le montant des liquidités que les banques doivent détenir en tant que réserves pour la deuxième fois cette année afin de stimuler la liquidité.

31 août - La banque centrale et le régulateur financier chinois ont assoupli certaines règles d'emprunt pour les acheteurs de logement, notamment en abaissant les taux hypothécaires existants pour les acheteurs d'un premier logement et le ratio d'acompte dans certaines villes.

30 août-1er septembre - Les principales villes chinoises ont déclaré qu'elles autoriseraient les gens à obtenir des prêts préférentiels pour l'achat d'un premier logement, quel que soit leur dossier de crédit.

25 août - Selon le média d'État Xinhua, les gouvernements locaux ont été autorisés à supprimer une règle hypothécaire afin que les personnes qui ont acheté une maison, puis l'ont vendue après avoir remboursé leur hypothèque, puissent obtenir des prêts préférentiels en tant que primo-accédants à la propriété.

25 août - Le cabinet chinois a approuvé des lignes directrices pour la planification et la construction de logements abordables.

21 août - La Chine a réduit son taux de prêt de référence à un an.

24 juillet - Les principaux dirigeants chinois se réunissent au sein du Politburo et omettent la phrase "le logement pour vivre, pas pour spéculer" dans le compte rendu officiel.

21 juillet - Le cabinet a approuvé des lignes directrices sur la transformation des "villages urbains" ou des zones sous-développées dans les mégapoles, ce qui contribuera à soutenir l'investissement immobilier.

10 juillet - La banque centrale chinoise a prolongé jusqu'à la fin de 2024 certaines mesures du plan de sauvetage adopté en novembre pour soutenir le secteur de l'immobilier.

20 juin - La banque centrale chinoise a réduit ses principaux taux de référence pour les prêts, ou taux préférentiels pour les prêts, pour la première fois en 10 mois. (Reportage de Liangping Gao à Pékin et de Clare Jim à Hong Kong ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Susan Fenton)