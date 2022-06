La Chine propose des règles pour réglementer l'investissement des pensions privées via des fonds mutuels

Le projet de règles, publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) tard dans la journée de vendredi, est intervenu après que Pékin ait lancé en avril un régime de retraite privé d'envergure pour relever les défis du vieillissement de la population.

Dans le cadre de ce régime, les citoyens chinois éligibles peuvent acheter des fonds communs de placement, des dépôts d'épargne et des produits d'assurance via leurs propres comptes de pension individuels, ce qui pourrait stimuler un marché des pensions qui a attiré des gestionnaires d'actifs étrangers, dont Fidelity International et BlackRock.

Les règles proposées "ont fixé une barre relativement haute pour les produits et les institutions, et sont conçues pour assurer la sécurité de l'investissement des fonds de pension et protéger les intérêts des investisseurs", a déclaré la CSRC dans une déclaration sur son site Web.

Dans un premier temps, les fonds de pension cibles dont les actifs ont atteint au moins 50 millions de yuans (7,48 millions de dollars) au cours des quatre derniers trimestres sont éligibles dans le cadre du projet pilote, a déclaré la CSRC.

D'autres types de fonds de détail avec des stratégies d'investissement claires et de bons antécédents à long terme seront progressivement ajoutés à la liste d'éligibilité au fur et à mesure de l'expansion du programme, a déclaré la CSRC.

Actuellement, il existe 91 fonds cibles de retraite qui répondent aux critères de la CSRC, selon TF Securities.

En outre, les gestionnaires de fonds et les agents de vente participant à l'activité de retraite privée doivent mettre en place des systèmes de contrôle interne, adopter des incitations à long terme et assurer une exploitation indépendante des actifs de retraite, selon les règles.

Des sociétés de conseil indépendantes estiment que le marché des pensions privées en Chine atteindra au moins 1 700 milliards de dollars d'ici 2025, contre 300 milliards actuellement.

Dans 20 ans, 28 % de la population chinoise aura plus de 60 ans, contre 10 % aujourd'hui, ce qui en fait l'une des populations qui vieillit le plus rapidement au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.

(1 $ = 6,6878 yuan renminbi chinois)