L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a publié huit mesures mercredi pour renforcer la réforme du marché STAR axé sur la technologie afin de stimuler l'innovation et le développement de "nouvelles forces productives", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) soutiendra les entreprises de "hard tech" à s'inscrire au tableau, et améliorera le mécanisme de financement des actions et des obligations pour les entreprises cotées sur le marché STAR, a ajouté le communiqué.

Annoncé pour la première fois par le président Xi Jinping en 2018 et lancé en 2019, le marché STAR fait partie des efforts de Pékin pour devenir autosuffisant dans les technologies de base telles que les semi-conducteurs, les technologies de l'information (TI) et les biotechnologies.

Les mesures ont été annoncées lors du Forum annuel de Lujiazui à Shanghai, où le président de la CSRC, Wu Qing, a également déclaré que l'organisme de surveillance allait sévir contre les mauvais comportements sur le marché et renforcer la réglementation du trading à haute fréquence et des produits dérivés de gré à gré.

Dans sa déclaration, la CSRC indique qu'elle améliorera les mécanismes de négociation sur le marché STAR et préviendra les risques de marché, ajoutant qu'elle enrichira les produits ETF (exchange-traded fund) et les produits d'options ETF pour le marché.

L'organisme de surveillance a également promis une réglementation complète du marché STAR, affirmant qu'il allait sévir contre les inscriptions frauduleuses et les fraudes financières, renforcer les responsabilités des émetteurs et des intermédiaires, et protéger les petits investisseurs.

À ce jour, 573 entreprises sont cotées sur le marché STAR, avec une capitalisation boursière de 5 200 milliards de yuans.

L'indice SSE Star 50, qui suit les 50 plus grandes sociétés cotées sur le marché, a chuté d'environ 12 % depuis le début de l'année, contre un gain de 3 % pour le marché général (rapport de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Christian Schmollinger et Barbara Lewis).