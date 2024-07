La Chine a publié dimanche un document en 60 points sur les objectifs politiques, allant du développement des industries de pointe à l'amélioration de l'environnement commercial, adoptés à l'issue d'une réunion du comité central du parti communiste, mais avec peu de détails sur la mise en œuvre.

Le document fait suite à la réunion à huis clos du comité central, dirigée par le président Xi Jinping, qui a lieu tous les cinq ans environ et qui est connue sous le nom de plénum.

Elle s'est déroulée du 15 au 18 juillet, alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à une crise immobilière prolongée, à une dette galopante, à un faible moral des consommateurs et des entreprises et à des tensions commerciales, les dirigeants mondiaux étant de plus en plus préoccupés par la domination de la Chine en matière d'exportations.

Le document indique que les marchés joueront un rôle décisif dans l'allocation des ressources, que le gouvernement travaillera sur la législation afin d'améliorer les conditions du secteur privé et qu'il introduira des réformes fiscales, foncières et financières.

Parmi les autres objectifs politiques figurent la promotion de logements abordables, l'amélioration des possibilités d'emploi pour les jeunes et du niveau de vie des personnes âgées.

Comme la plupart des documents de ce type, il ne précise pas comment les dirigeants chinois entendent atteindre ces objectifs, dont beaucoup nécessiteraient des politiques contradictoires par nature, comme l'ont reconnu les responsables du Parti vendredi.

Pékin n'a jamais expliqué, par exemple, comment amener les consommateurs à dépenser davantage alors que les ressources vont principalement aux producteurs et aux infrastructures, ni comment il envisage de stimuler la croissance tout en réduisant l'endettement.

Lors d'un plénum en 2013, Pékin a lancé un programme politique qui comprenait la plupart des objectifs énumérés dans le document de dimanche, mais aussi des ambitions visant à libéraliser les marchés financiers et à faire de la consommation intérieure un moteur de croissance plus important.

La crise des sorties de capitaux en 2015 a mis un terme à bon nombre de ces projets.

De nombreux analystes estiment que les considérations de sécurité nationale ont poussé la Chine dans la direction opposée ces dernières années, en resserrant le contrôle sur de vastes pans de l'économie et en menant des actions de répression réglementaire dans des secteurs tels que la technologie et la finance. (Reportage de la salle de presse de Beiing ; Rédaction de Marius Zaharia ; Rédaction de William Mallard et Barbara Lewis)