La Chine puise dans son sac d'astuces pour le yuan afin de résister au rouleau compresseur du dollar.

Les autorités chinoises ont déployé une série de manœuvres éprouvées ces dernières semaines pour ralentir la chute du yuan, montrant un succès relatif par rapport à d'autres monnaies malmenées, mais les analystes affirment qu'elles ont beaucoup de mal à faire face à un dollar inarrêtable.

Ces efforts accrus, déployés alors que le yuan a chuté d'environ 7 % depuis la mi-août pour atteindre son niveau le plus bas en 14 ans, autour de 7,25 par dollar, le 28 septembre, vont des signaux inhabituellement forts envoyés au marché - la semaine dernière, la banque centrale a demandé aux banques publiques de se préparer à vendre des dollars - aux mesures administratives qui augmentent le coût de la vente à découvert du yuan.

Cela a aidé le yuan à retrouver une certaine traction par rapport au dollar, qui a également marqué une pause pour respirer par rapport à d'autres devises, mais les analystes s'attendent à ce que le yuan s'affaiblisse davantage dans les mois à venir, avec un risque de girations volatiles en cours de route. "Compte tenu de la force du dollar, nous nous attendons maintenant à ce que (le taux dollar/yuan) se négocie autour de 7,40 en octobre et novembre", a déclaré SEB dans une note.

Alors que cela faisait partie des prévisions les plus pessimistes, ANZ et Goldman Sachs voyaient un taux de yuan de 7,20 par dollar dans les trois prochains mois environ, Goldman notant également des risques de hausse du dollar/yuan, et Citi déclarant qu'il pourrait atteindre 7,3 dans un environnement de dollar fort. Vendredi soir, le yuan s'échangeait autour de 7,12 par dollar.

Signe que les investisseurs ne s'attendent pas à ce que les nouvelles mesures atténuent les fluctuations du yuan, les prévisions de la volatilité future évaluée dans les options sur le yuan à un mois ont doublé au cours du mois dernier.

Pour les autorités chinoises, qui étaient particulièrement désireuses de stabiliser le taux du yuan avant une semaine de fête nationale en Chine cette semaine, les enjeux sont élevés.

Il s'agit d'une période politiquement sensible pour le Parti communiste chinois au pouvoir, qui doit ouvrir son congrès quinquennal le 16 octobre. Le président Xi Jinping devrait décrocher un troisième mandat sans précédent lors de ce rassemblement.

Un yuan plus faible risque également d'attiser l'instabilité financière alimentée par les sorties de capitaux. En août, les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en obligations chinoises pour le septième mois consécutif.

Sur le plan de la politique monétaire, l'affaiblissement du yuan, alimenté par l'écart important entre les faibles taux d'intérêt chinois et les taux américains en hausse, rend plus difficile l'assouplissement de la politique pour soutenir l'économie chancelante de la Chine, la deuxième plus grande économie du monde.

L'écart de rendement entre les obligations d'État chinoises de référence à 10 ans et le Trésor américain pour la même durée est le plus important depuis 15 ans.

PAS DE LIGNES DANS LE SABLE

Pourtant, les analystes ne s'attendent pas à ce que Pékin monte une défense désespérée d'un niveau particulier du yuan, contrairement aux deux dernières fois où le yuan a franchi le niveau psychologiquement significatif de 7 pour un dollar en 2019 et 2020, au plus fort des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et au début de l'épidémie de COVID-19.

"La banque centrale doit jouer un équilibre entre le fait d'être orientée vers le marché et d'assurer également la stabilité financière", a déclaré Ju Wang, responsable de la stratégie de change et de taux pour la Grande Chine chez BNP Paribas.

"Par conséquent, la ligne officielle sera toujours 'pas de lignes dans le sable mais une volatilité à double sens'."

L'économie chinoise tire également un certain avantage de la faiblesse du yuan, qui soutient ses exportations en les rendant relativement moins chères en dollars. Le secteur des exportations est devenu un pilier vital pour l'économie alors qu'elle se débat avec les épidémies de COVID et une crise immobilière.

En outre, le yuan n'a pas chuté aussi fortement par rapport au billet vert que l'euro, le yen et d'autres grandes devises cette année, ce qui lui permet de rester relativement résistant par rapport à un panier de devises des principaux partenaires commerciaux de la Chine, avec une baisse de seulement 1,4 % depuis le début de l'année.

Les autorités chinoises, qui ont souligné qu'elles voulaient rendre le yuan plus international et plus axé sur le marché, visent non pas à contrôler la valeur à long terme du yuan, mais à empêcher une dépréciation soudaine à court terme qui perturberait son économie et les flux de capitaux, selon les analystes.

"Alors que la Chine part en vacances pour une semaine, la menace d'une intervention sur le yuan offshore pourrait maintenir un frein à la dépréciation à court terme", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

Les marchés financiers de la Chine continentale sont fermés pour le jour férié de la Fête nationale à partir du 1er octobre, durant lequel il n'y aura pas de commerce onshore ni d'orientation quotidienne par le biais de réglages à mi-parcours. Les échanges reprendront le 10 octobre.

Goh a toutefois ajouté que la durée pendant laquelle la menace desenews restera effective dépendra de la tendance du dollar.

"Alors que les autorités voudront maintenir la stabilité des devises jusqu'au Congrès du Parti, le différentiel de rendement croissant entre les États-Unis et la Chine pourrait encore voir la faiblesse du yuan réapparaître plus tard dans l'année."