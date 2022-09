La Chine rapporte 1 380 nouveaux cas de COVID pour le 9 septembre contre 1 404 le jour précédent

Ce chiffre est à comparer aux 1 404 nouveaux cas enregistrés un jour plus tôt - 301 infections symptomatiques et 1 103 infections asymptomatiques, que la Chine comptabilise séparément.

Il n'y a eu aucun nouveau décès, comme le jour précédent, ce qui laisse le nombre de décès dans le pays à 5 226. En date de vendredi, la Chine continentale avait confirmé 246 618 cas présentant des symptômes.

La capitale Beijing a signalé 16 nouveaux cas symptomatiques locaux et aucun nouveau cas asymptomatique, contre 17 cas symptomatiques et deux asymptomatiques un jour plus tôt, selon la télévision d'État et les données du gouvernement local.

Le centre financier de Shanghai n'a signalé aucun cas symptomatique local et cinq cas asymptomatiques, contre aucun cas symptomatique et deux cas asymptomatiques la veille, selon les données du gouvernement local.

Le centre technologique de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a signalé 28 nouvelles infections au COVID-19 transmises localement, contre 54 le jour précédent.

La métropole du sud-ouest, Chengdu, a signalé 75 nouvelles infections au COVID-19 transmises localement le 9 septembre, contre 71 le jour précédent, selon les données du gouvernement de la ville samedi.

Parmi les nouveaux cas, 36 étaient symptomatiques et 39 asymptomatiques. La ville a récemment prolongé les mesures de confinement dans la plupart des zones afin de mener à bien une autre série de tests de masse.