La Chine rapporte 1 439 nouveaux cas de COVID pour le 7 septembre contre 1 695 un jour plus tôt

Ce chiffre est à comparer aux 1 695 cas enregistrés un jour plus tôt - 380 infections symptomatiques et 1 315 infections asymptomatiques, que la Chine comptabilise séparément.

Il n'y a pas eu de nouveau décès, comme le jour précédent, ce qui maintient le nombre de décès dans le pays à 5 226.

En date du 7 septembre, la Chine continentale avait confirmé 246 027 cas présentant des symptômes.

La capitale chinoise, Pékin, a signalé sept nouveaux cas symptomatiques locaux et trois cas asymptomatiques, contre 14 infections symptomatiques et zéro asymptomatique un jour plus tôt, selon la télévision d'État et les données du gouvernement local.

Le centre financier de Shanghai a signalé trois cas symptomatiques locaux et 10 cas asymptomatiques, selon les données du gouvernement local.

Le centre technologique de Shenzhen, dans le sud de la Chine, qui a assoupli les mesures de restriction anti-virus à partir de lundi après un week-end de confinement pour la plupart des résidents, a signalé 25 infections COVID-19 transmises localement, contre 40 le jour précédent.