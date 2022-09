La Chine rapporte 986 nouveaux cas de COVID pour le 15 septembre contre 1 083 un jour plus tôt

Ce chiffre est à comparer aux 1 083 nouveaux cas enregistrés un jour plus tôt - 167 infections symptomatiques et 916 infections asymptomatiques, que la Chine comptabilise séparément.

Il n'y a pas eu de nouveau décès, comme le jour précédent, ce qui porte le nombre de décès dans le pays à 5 226.

Au 15 septembre, la Chine continentale avait confirmé 247 885 cas présentant des symptômes.

La capitale chinoise, Pékin, a signalé deux nouveaux cas symptomatiques locaux et zéro cas asymptomatique, contre deux cas symptomatiques et zéro cas asymptomatique un jour plus tôt, selon les données du gouvernement local.

Le centre financier de Shanghai a signalé trois cas symptomatiques locaux et aucun cas asymptomatique, contre aucun cas symptomatique ou asymptomatique la veille, selon les données du gouvernement local.

Le centre technologique de Shenzhen, dans le sud de la Chine, qui a assoupli les restrictions anti-virus après un verrouillage strict pour la plupart des résidents, a signalé trois nouvelles infections COVID transmises localement, contre cinq le jour précédent.

La métropole du sud-ouest, Chengdu, a signalé 20 nouvelles infections COVID transmises localement, contre 29 un jour plus tôt, selon les données du gouvernement local. La ville va lever le confinement total du COVID dans tous les districts encore soumis à des mesures de restriction, alors qu'une récente épidémie est sous contrôle.