La Chine rapporte près de 13 000 nouveaux décès liés au COVID pour la période du 13 au 19 janvier.

La mise à jour du nombre de décès, provenant du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, intervient dans un contexte de doutes sur la transparence des données de Pékin et reste extrêmement faible par rapport aux normes mondiales.

Les hôpitaux et les salons funéraires sont débordés depuis que la Chine a abandonné, début décembre, le régime le plus strict au monde de contrôles et de tests de masse du COVID, qui avait causé des dommages économiques et un stress importants.

Ce brusque revirement politique, qui faisait suite à des protestations historiques contre les restrictions, a lâché le COVID sur une population de 1,4 milliard d'habitants qui avait été largement protégée de la maladie depuis son apparition dans la ville de Wuhan fin 2019.

Le nombre de décès rapporté par les autorités chinoises exclut les personnes décédées à domicile, et certains médecins ont déclaré qu'ils étaient découragés d'inscrire le COVID sur les certificats de décès.

Le 14 janvier, la Chine a fait état de près de 60 000 décès liés au COVID dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 12 janvier, une augmentation considérable par rapport aux plus de 5 000 décès signalés précédemment sur toute la période de la pandémie.

Les dépenses des pompes funèbres pour l'achat d'articles allant des sacs mortuaires aux fours de crémation ont augmenté dans de nombreuses provinces, selon les documents, ce qui constitue l'une des nombreuses indications de l'impact mortel du COVID en Chine.

Certains experts de la santé s'attendent à ce que plus d'un million de personnes meurent de la maladie en Chine cette année, et la société de données sur la santé Airfinity, basée en Grande-Bretagne, prévoit que les décès dus au COVID pourraient atteindre 36 000 par jour cette semaine.

Alors que des millions de travailleurs migrants rentrent chez eux pour les célébrations du Nouvel An lunaire, les experts de la santé sont particulièrement inquiets pour les personnes vivant dans les vastes campagnes chinoises, où les installations médicales sont pauvres par rapport à celles des zones côtières riches.

Selon le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste, on estime qu'environ 110 millions de voyages ferroviaires ont été effectués entre le 7 et le 21 janvier, les 15 premiers jours de la ruée vers le Nouvel An lunaire, soit une augmentation de 28 % en glissement annuel.

Un total de 26,23 millions de voyages ont été effectués la veille du Nouvel An lunaire par chemin de fer, autoroute, bateau et avion, soit la moitié des niveaux d'avant la pandémie, mais une augmentation de 50,8 % par rapport à l'année dernière, a rapporté la chaîne publique CCTV.

Les déplacements massifs de personnes pendant la période des fêtes peuvent propager la pandémie, stimulant les infections dans certaines régions, mais une deuxième vague de COVID est peu probable à court terme, a déclaré samedi Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, sur la plate-forme de médias sociaux Weibo.

La possibilité d'un grand rebond du COVID en Chine au cours des deux ou trois prochains mois est faible car 80 % des personnes ont été infectées, a déclaré Wu.