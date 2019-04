Bourse de Paris : La Chine rassure, L'Oréal brille, Netflix peine

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

De saut de puce en saut de puce, le CAC40 est en train de se rapprocher de ses records des dix dernières années, touchés en mai 2018 à 5657 points (en séance). L'indice parisien vient d'enchaîner cinq séances consécutives de légère progression. La saison des résultats a plutôt bien commencé à Paris, puisque LVMH , qui a brillé il y a quelques jours, a été imité hier soir par L'Oréal , qui a délivré de très bons chiffres. Le bilan est plus mitigé aux Etats-Unis où Netflix et IBM ont déçu en soirée. Un peu avant, le Nasdaq avait clôturé non loin de ses records historiques. Les publications d'entreprises vont accélérer dès aujourd'hui avec une bonne douzaine d'entreprises pesant chacune plus de 50 milliards de dollars.Le devant de la scène macroéconomique est occupé ce matin par la publication d'un PIB chinois du 1trimestre en hausse de 6,4%, alors que le consensus était positionné à 6,3%. Une différence minime, mais qui pourrait suffire à alimenter l'optimisme actuel des investisseurs. Beaucoup d'autres données sont programmées sur la séance, comme vous le lirez quelques lignes en-dessous.Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre, avec de léger gains attendus sur le CAC40 Une importante séance se dessine au niveau macro-économique. Ce matin, la Chine a annoncé un PIB du premier trimestre 2019 en croissance de 6,4%, juste au-dessus des attentes du consensus des économistes. En Europe, des données sur l'inflation sont attendues à 10h30 au Royaume-Uni et à 11h00 dans la zone euro. Les Etats-Unis prendront le relais à 14h30 avec les derniers chiffres de la balance commerciale, qui seront suivis à 16h00 des stocks des grossistes, à 16h30 des stocks pétroliers hebdomadaires, avant à 20 heures la publication du dernier Livre Beige de la Réserve fédérale américaine. La journée sera aussi marquée par une réunion de l'OPEP et par deux interventions publiques de banquiers centraux, le patron de la Banque d'Angleterre Marc Carney autour de 15h00, et le membre de la Fed James Bullard vers 18h45.L'euro repasse le cap de 1,13 USD ce matin, à la faveur d'une hausse de 0,2%. L'once d'or se traite 1276 USD et s'éloigne de ses meilleurs niveaux récents. Le baril de pétrole est haussier, avec un Brent qui frôle les 72 USD et un WTI qui se négocie 64,44 USD. La remontée du taux du 10 ans américain se poursuit, à 2,596%. Le Bitcoin a largement rebondi de plus de 3% hier, pour se négocier ce matin en hausse plus modérée, à 5238 USD.