Pendant une décennie, jusqu'en 2018, la Chine a cherché à recruter des scientifiques d'élite formés à l'étranger dans le cadre d'un programme richement financé que Washington considérait comme une menace pour les intérêts et la suprématie technologique des États-Unis.

Deux ans après avoir cessé de promouvoir le plan des mille talents (TTP) à la suite d'enquêtes américaines sur des scientifiques, la Chine a discrètement relancé l'initiative sous un nouveau nom et un nouveau format dans le cadre d'une mission plus large visant à accélérer sa maîtrise de la technologie, selon trois sources ayant connaissance du dossier et un examen par Reuters de plus de 500 documents gouvernementaux couvrant la période de 2019 à 2023.

La nouvelle campagne de recrutement, rapportée en détail par Reuters pour la première fois, offre des avantages, notamment des subventions pour l'achat d'un logement et des primes à la signature de 3 à 5 millions de yuans, soit 420 000 à 700 000 dollars, ont déclaré les trois personnes à Reuters.

La Chine gère des programmes de recrutement de talents à différents niveaux du gouvernement, ciblant à la fois des Chinois de l'étranger et des experts étrangers. Le principal remplaçant de TTP est un programme appelé Qiming, supervisé par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information, selon des documents de politique nationale et locale, des annonces de recrutement en ligne et une personne ayant une connaissance directe de la question qui, comme d'autres, a parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

La course aux talents technologiques intervient alors que le président Xi Jinping insiste sur la nécessité pour la Chine de devenir autonome dans le domaine des semi-conducteurs face aux restrictions américaines en matière d'exportation. Les règlements adoptés par le ministère américain du commerce en octobre interdisent aux citoyens américains et aux résidents permanents de soutenir le développement et la production de puces avancées en Chine, entre autres mesures.

Ni le bureau d'information du Conseil d'État chinois ni le ministère n'ont répondu aux questions concernant Qiming. Selon l'agence de presse étatique Xinhua, la Chine a précédemment déclaré que son recrutement à l'étranger par l'intermédiaire du TTP visait à construire une économie axée sur l'innovation et à promouvoir la mobilité des talents, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle.

Qiming, ou Enlightenment, recrute dans des domaines scientifiques et technologiques qui comprennent des secteurs "sensibles" ou "classifiés", tels que les semi-conducteurs, ont déclaré deux des personnes interrogées. Contrairement à son prédécesseur, il ne publie pas les noms des lauréats et ne figure pas sur les sites web du gouvernement central, ce qui, selon les sources, reflète son caractère sensible.

Certains documents mentionnent Qiming aux côtés de Huoju, ou Torch, une initiative de longue date du ministère de la science et de la technologie qui se concentre sur la création de grappes d'entreprises technologiques. Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Qiming fonctionne également en tandem avec des initiatives de recrutement menées par les autorités locales et provinciales et avec une campagne d'embauche soutenue par le gouvernement et menée par des entreprises chinoises spécialisées dans les puces électroniques, selon deux de ces personnes et une autre source au fait de la question. Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante quelles étaient les entreprises concernées.

Les États-Unis accusent depuis longtemps la Chine de voler la propriété intellectuelle et la technologie, accusation que Pékin rejette comme étant motivée par des considérations politiques.

"Les adversaires étrangers et les concurrents stratégiques comprennent que l'acquisition des meilleurs talents américains et occidentaux est souvent aussi bonne que l'acquisition de la technologie elle-même", a déclaré Dean Boyd, porte-parole du Centre national de contre-espionnage et de sécurité du gouvernement américain, interrogé sur les systèmes chinois de recrutement de talents.

"Lorsque ce recrutement crée des conflits d'intérêts ou d'engagements inhérents, cela peut entraîner des risques pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis.

Selon Nick Marro, analyste de la Chine à l'Economist Intelligence Unit, il est difficile de limiter les fuites de propriété intellectuelle par le biais des flux de talents, car ces efforts "risquent de se transformer en chasses aux sorcières à connotation ethnique".

UNIVERSITÉS D'ÉLITE

L'industrie chinoise des puces a prospéré ces dernières années, mais elle est confrontée à une pénurie d'environ 200 000 personnes cette année, notamment des ingénieurs et des concepteurs de puces, selon un rapport de 2021 publié par le Centre chinois pour le développement de l'industrie de l'information, un groupe de réflexion gouvernemental, et l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs.

Les nouvelles initiatives chinoises en matière de talents, qui, comme le TTP, se concentrent sur le recrutement de l'élite, favorisent les candidats formés dans les meilleures institutions étrangères, ont déclaré trois sources.

"La plupart des candidats sélectionnés pour Qiming ont étudié dans les meilleures universités américaines et possèdent au moins un doctorat", a déclaré l'une de ces personnes, ajoutant que les scientifiques formés au Massachusetts Institute of Technology, aux universités de Harvard et de Stanford figuraient parmi les candidats recherchés par la Chine. Les universités n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters n'a pas pu déterminer combien d'experts ont été recrutés dans le cadre de Qiming ou de programmes associés, bien que des milliers d'entre eux aient posé leur candidature, d'après l'examen des documents gouvernementaux effectué par Reuters.

Les autorités américaines affirment que si le débauchage de talents aux États-Unis n'est pas illégal, les chercheurs universitaires risquent d'enfreindre la loi s'ils ne révèlent pas leurs liens avec des entités chinoises alors qu'ils reçoivent des fonds du gouvernement américain pour mener des recherches, s'ils partagent illégalement des informations exclusives ou s'ils enfreignent les contrôles à l'exportation.

Reuters a trouvé plus d'une douzaine d'annonces pour des candidats de Qiming publiées depuis 2022 sur la plateforme chinoise Zhihu et sur LinkedIn par des personnes qui se sont identifiées comme des recruteurs.

Dans un message posté sur LinkedIn en février, Chen Biaohua, qui a indiqué que son employeur était Beijing Talent Linked Information Technology, a demandé aux candidats éligibles pour Qiming et Huoju de lui envoyer leur curriculum vitae par courriel.

Le message indiquait que Chen recherchait des "jeunes talents" de moins de 40 ans, titulaires d'un doctorat délivré par une université réputée et ayant acquis une expérience à l'étranger. Il recherchait également des candidats ayant occupé des postes à responsabilité dans des établissements universitaires étrangers ou dans de grandes entreprises.

En mars, la société de chasseurs de têtes Hangzhou Juqi Technology a publié une annonce sur ResearchGate, un réseau social pour les universitaires, à la recherche de personnes titulaires d'un doctorat délivré par une grande université et possédant une expérience au sein d'entreprises figurant au classement Fortune 500, afin de recruter 5 000 chercheurs étrangers pour les entreprises chinoises.

L'annonce décrivait cet effort comme étant au service de Qiming et Huoju, chaque chercheur pouvant obtenir jusqu'à 15 millions de yuans, soit environ 2,1 millions de dollars, en récompense. L'annonce précise que toute personne recommandant un candidat qui sera ensuite sélectionné pour les programmes de recrutement de talents recevra "des diamants, des sacs, des voitures et des maisons".

Chen et LinkedIn ont refusé de faire des commentaires. Les questions envoyées à l'employeur de Chen, ainsi qu'à Zhihu, ResearchGate et Hangzhou Juqi Technology sont restées sans réponse.

Un expert en semi-conducteurs formé à l'étranger à l'Institut de technologie de Pékin (BIT) a été identifié sur son site web comme un bénéficiaire de la bourse Qiming 2021. Ma Yuanxiao est professeur associé à l'école des circuits intégrés et de l'électronique du BIT. Il a obtenu son master à l'université britannique de Nottingham entre 2013 et 2015 et son doctorat à l'université de Hong Kong jusqu'en 2019.

Ma et le BIT n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

OUVRIR LES PORTEFEUILLES

Dans toute la Chine, les gouvernements provinciaux et municipaux consacrent des ressources à la campagne de recrutement, comme le montrent des documents officiels.

L'une de ces initiatives est le plan Kunpeng, géré par les autorités de la province orientale du Zhejiang, dont le lancement en 2019 a été couvert par les médias d'État. Le Zhejiang Daily a rapporté en juin 2022 que le programme visait à attirer 200 experts en technologie en cinq ans, et que 48 d'entre eux avaient déjà été recrutés.

Dans la ville orientale de Wenzhou, l'investissement des autorités locales dans chaque professionnel de Kunpeng peut atteindre 200 millions de yuans, y compris une récompense individuelle, un financement de démarrage et un logement, selon un rapport sur la politique des talents de 2022 du gouvernement de la ville.

Un rapport de la branche de Wenzhou du département de l'organisation du Parti communiste, qui supervise les décisions relatives au personnel, indique que son budget total pour 2022 a augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente, principalement parce qu'il a affecté 85 millions de yuans au programme Kunpeng et à d'autres programmes similaires.

L'un des bénéficiaires de Kunpeng est Dawei Di, un professeur de l'université de Zhejiang formé à Cambridge et dont les recherches portent sur les dispositifs optoélectroniques à semi-conducteurs, a rapporté le journal de l'université en 2021.

À Huzhou, également dans le Zhejiang, les employeurs qui recommandent des candidats à Qiming peuvent recevoir des paiements incitatifs allant jusqu'à 1,5 million de yuans de la part du gouvernement de la ville ou du district si ces personnes sont acceptées, selon une directive de la ville de 2021.

Aucune des autorités de la ville, de la province ou du Parti communiste, ni M. Di ou son université, n'ont répondu aux questions de Reuters.

UN PIED DEHORS

Malgré l'importance accordée par M. Xi à la promotion du savoir-faire chinois en matière de puces, deux sources ayant une connaissance directe de la question ont déclaré que de nombreux experts chinois en semi-conducteurs à l'étranger hésitaient à revenir en raison de l'environnement politique de la Chine et de sa position plus faible que celle de l'Occident dans le domaine du développement des puces.

"Ils ne savent pas si les programmes peuvent changer du jour au lendemain ou perdre le soutien du gouvernement", a déclaré l'une d'entre elles.

Zhuji, un comté du Zhejiang, a indiqué en octobre 2022 qu'il y avait plus de 200 candidats aux programmes pour les talents, principalement Qiming, mais que seuls huit candidats retenus l'année précédente étaient rentrés en Chine. Le bureau général du gouvernement de Zhuji n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par fax.

Deux personnes au fait du dossier ont déclaré que certains scientifiques chinois, en particulier ceux qui possèdent une nationalité étrangère ou une résidence permanente, craignaient que le fait de participer aux programmes de recrutement de talents du gouvernement chinois ne les prive d'opportunités internationales ou ne les expose à des enquêtes américaines.

Dans certains cas, ces personnes ont déclaré que ces experts se verraient proposer des postes dans les opérations à l'étranger des entreprises chinoises spécialisées dans les puces électroniques.

"Il est plus sûr d'avoir un pied en Chine et un pied à l'étranger", a déclaré l'un d'entre eux.

(1 $ = 7,1475 yuans chinois renminbi) (articles rédigés par Julie Zhu, Fanny Potkin, Eduardo Baptista et Michael Martina ; édition par David Crawshaw)