La Chine a réduit plus que prévu le taux de référence pour les prêts hypothécaires lors d'une fixation mensuelle mardi, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour stimuler la demande de crédit et relancer le marché de l'immobilier.

L'amélioration des marges d'intérêt nettes des banques commerciales suite aux récentes baisses des taux de dépôt et à la réduction des réserves bancaires au début du mois a ouvert la voie aux prêteurs pour réduire les coûts d'emprunt afin de soutenir l'économie.

Le taux préférentiel des prêts à cinq ans a été abaissé de 25 points de base à 3,90 %, contre 4,20 % précédemment, tandis que le taux préférentiel des prêts à un an est resté inchangé à 3,45 %.

Selon un sondage Reuters réalisé cette semaine auprès de 27 observateurs du marché, 25 d'entre eux s'attendaient à une réduction du LPR à cinq ans. Ils prévoyaient une réduction de 5 à 15 points de base.

Il s'agit de la plus forte réduction de la LPR depuis que la Chine a réorganisé son mécanisme de tarification des prêts en 2019.

"Il s'agit d'une réduction significative, montrant que les décideurs politiques sont sérieux dans leur soutien à l'économie", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC à Singapour. "Cela devrait apporter un certain soutien aux monnaies à risque, y compris le dollar australien, mais il reste à voir si cela est suffisant pour maintenir l'élan."

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis le 20 novembre, tandis que les stocks de biens immobiliers ont augmenté.

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, tandis que le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires.

La Chine a réduit le LPR à cinq ans de 10 points de base pour la dernière fois en juin 2023.

Les observateurs du marché ont déclaré que la réduction du taux était bien attendue, mais que l'ampleur de la réduction dépassait leurs attentes. Le Financial News, soutenu par la banque centrale, a rapporté dimanche que le LPR de référence pourrait baisser dans les prochains jours, le taux à cinq ans étant plus susceptible d'être réduit.

"L'abaissement du LPR à cinq ans contribuera à stabiliser la confiance, à promouvoir l'investissement et la consommation, et à soutenir le développement stable et sain du marché immobilier", a déclaré le journal sur son compte officiel WeChat.

Bien que le nouveau taux de référence hypothécaire entre en vigueur immédiatement, les détenteurs de prêts hypothécaires existants ne bénéficieront pas d'une réduction de leurs remboursements avant l'année prochaine, étant donné que les taux hypothécaires sont révisés chaque année.

La Chine a intensifié ses efforts pour sauver le secteur immobilier en difficulté. La semaine dernière, les médias soutenus par le gouvernement ont rapporté que les banques d'État avaient augmenté les prêts aux projets résidentiels dans le cadre du mécanisme de la "liste blanche" visant à injecter des liquidités dans le secteur en crise.

Le LPR, que les banques facturent normalement à leurs meilleurs clients, est fixé par 20 banques commerciales désignées qui soumettent chaque mois des propositions de taux à la banque centrale. (Reportage de Winni Zhou et Tom Westbrook. Reportage complémentaire de Rae Wee. Rédaction : Sam Holmes).