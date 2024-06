La production de charbon de la Chine a légèrement ralenti, après une croissance rapide au cours des deux dernières années, car la situation de l'approvisionnement en énergie est devenue plus confortable, ce qui permet au gouvernement de se concentrer sur les changements structurels à long terme.

Les mines chinoises ont produit 1 858 millions de tonnes de charbon au cours des cinq premiers mois de 2024, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.

La production a diminué de 54 millions de tonnes (-3%) par rapport à l'année précédente, après une croissance de 98 millions de tonnes (+5%) au cours des cinq premiers mois de 2023 et de 193 millions de tonnes (+12%) en 2022.

Une partie de la production a été remplacée par des importations, qui ont augmenté de 23 millions de tonnes (+13 %) entre janvier et mai par rapport à l'année précédente, selon des données distinctes des douanes.

Certaines importations sont des charbons spécialisés de meilleure qualité utilisés pour la fabrication de l'acier, tandis que d'autres sont des charbons de moindre qualité destinés à la production d'électricité qui ont débarqué dans les ports des côtes sud et est, loin des principales régions productrices de charbon.

Compte tenu des contraintes du réseau ferroviaire national et du coût relativement élevé du transport terrestre du charbon volumineux, il peut s'avérer moins coûteux d'importer par voie maritime de l'Indonésie et de l'Australie pour les producteurs d'électricité du sud et de l'est.

Néanmoins, il semble qu'il y ait eu un réel déclin de la demande de charbon, après deux années au cours desquelles le gouvernement a ordonné une croissance à outrance pour éviter que les pénuries de carburant et d'électricité de l'automne 2021 ne se répètent.

Carnet de bord : Production de charbon en Chine

En 2023, Shanxi est la première province productrice de charbon, avec une production de 1 357 millions de tonnes, et a connu la plus forte augmentation de production ces dernières années, contre 778 millions de tonnes en 2016.

La province contient certaines des mines les plus grandes et les plus efficaces, mais sa production a diminué de 82 millions de tonnes (-15 %) au cours des cinq premiers mois de 2024.

Depuis deux décennies, le gouvernement central fait pression pour la fermeture des mines anciennes, petites, inefficaces et dangereuses afin de concentrer la production sur les mines les plus modernes, les plus efficaces et les plus avancées sur le plan technologique.

En conséquence, les quatre principales régions productrices, à savoir le Shanxi, la Mongolie intérieure, le Shaanxi et le Xinjiang, toutes situées dans le nord et le nord-ouest, représentaient 82 % de la production nationale en 2023, contre 72 % en 2017.

Toutefois, le gouvernement a annoncé que la production de charbon de Shanxi serait volontairement réduite pour la première fois cette année, après sept années consécutives de croissance rapide, selon l'agence de presse gouvernementale Xinhua.

Le Shanxi se concentrera sur le développement sûr, efficace, vert et intelligent de son industrie du charbon en 2024, optimisera davantage la structure de la capacité de production et augmentera la proportion de la capacité de production avancée.

La province s'est également engagée à augmenter sa production d'énergie non fossile à partir de sources éoliennes et solaires abondantes dans les plaines du nord, dans le cadre de sa modernisation industrielle.

SALLE DE RESPIRATION

En 2022 et 2023, l'expansion massive de la production de charbon de Shanxis a joué un rôle essentiel dans la sécurité énergétique, le gouvernement central étant confronté à une croissance rapide de la consommation d'électricité et à une production hydroélectrique irrégulière.

Mais le déploiement à grande échelle de la production éolienne et solaire a commencé à satisfaire une part croissante de la croissance de la charge électrique, soulageant ainsi les générateurs au charbon.

Une sécheresse prolongée a fortement réduit la production hydroélectrique à la fin de 2022 et tout au long de 2023, obligeant le système électrique à s'appuyer sur des quantités record de production d'énergie thermique, principalement alimentée par le charbon.

Mais la production hydroélectrique a rebondi à la suite des fortes pluies du printemps 2024, qui ont également permis au pays d'utiliser pleinement les barrages hydroélectriques massifs récemment mis en service sur le réseau fluvial du Yangtze.

La production d'énergie thermique, principalement à partir de générateurs au charbon, a légèrement baissé en mai 2024 par rapport au même mois de l'année précédente, alors que la production hydroélectrique, solaire et éolienne a grimpé en flèche.

L'augmentation de la production d'énergie renouvelable a permis au gouvernement central de rationaliser la production de charbon et de planifier une transition progressive de son rôle dans le système électrique.

La Commission nationale pour le développement et la réforme, la principale agence de planification, a annoncé des plans pour un système de réserve de capacité de charbon pouvant fournir jusqu'à 300 millions de tonnes de combustible par an d'ici à 2030.

Plutôt que de stocker du combustible, qui se détériorerait avec le temps, la réserve sera constituée de mines de haute qualité conservées en réserve et capables d'augmenter rapidement leur production en cas d'urgence.

La réserve de capacité est destinée à répondre à des situations extrêmes, notamment à de graves fluctuations du marché international de l'énergie, à des conditions météorologiques défavorables et à des changements radicaux dans la stabilité de l'offre et de la demande.

On peut supposer qu'elle pourrait être utilisée pour compenser les sécheresses, les canicules, les grands froids hivernaux, les fluctuations des prix du gaz importé ou tout embargo imposé par les États-Unis et leurs alliés.

Les modalités de fonctionnement du système de réserve restent floues, mais il est probable que les mines de Shanxi, de Mongolie intérieure, de Shaanxi et de Xinjiang joueront un rôle majeur.

Les planificateurs semblent envisager un système électrique dans lequel le charbon joue un rôle essentiel en tant que réserve de fiabilité, tandis qu'une part croissante de la charge existante et toute la croissance de la charge sont assurées par les énergies renouvelables, l'hydroélectricité et le nucléaire.

Le léger ralentissement de la production de charbon en 2024, après deux années de croissance fulgurante, est un signe avant-coureur de la façon dont le système sera transformé pendant le reste de la décennie.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Miral Fahmy)