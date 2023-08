La Chine a réduit son taux de référence à un an lundi, comme prévu, alors que les autorités cherchent à intensifier leurs efforts pour stimuler la demande de crédit, mais a surpris les marchés en maintenant inchangé le taux à cinq ans.

La reprise de la deuxième économie mondiale s'est essoufflée en raison de l'aggravation du marasme immobilier, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit, ce qui a justifié de nouvelles mesures de relance.

Le taux préférentiel de prêt à un an a été abaissé de 10 points de base à 3,45 %, contre 3,55 % précédemment, tandis que le taux préférentiel de prêt à cinq ans a été maintenu à 4,20 %.

Dans un sondage Reuters réalisé auprès de 35 observateurs du marché, tous les participants ont prédit des réductions des deux taux.

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, tandis que le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires. La Chine a réduit les deux LPR en juin pour stimuler l'économie.

La réduction du LPR à un an est intervenue après que la Banque populaire de Chine (PBOC) ait abaissé de manière inattendue son taux directeur à moyen terme la semaine dernière.

Le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) sert de guide au LPR et est largement interprété par les marchés comme un précurseur des changements futurs des références de prêt.

La banque centrale chinoise s'est également engagée à maintenir des liquidités raisonnablement abondantes et une politique "précise et énergique" pour soutenir la reprise économique, dans un contexte de vents contraires croissants, selon son rapport de mise en œuvre de la politique monétaire du deuxième trimestre.

Mais la stabilité de l'échéance de cinq ans a pris de nombreux traders et analystes au dépourvu, certains s'attendant à ce que le secteur immobilier en difficulté et les risques croissants de défaillance de certains promoteurs conduisent à des réductions plus importantes des indices de référence.

"Nous interprétons le statu quo du LPR à cinq ans comme un signal que les banques chinoises sont réticentes à réduire les taux au détriment de la marge de différentiel de taux", a déclaré Ken Cheung, stratégiste en chef pour les devises asiatiques à la Mizuho Bank.

"Les autorités chinoises pourraient manquer d'outils efficaces pour stimuler le secteur immobilier et l'économie par le biais de l'assouplissement monétaire."

M. Cheung a ajouté que le résultat inattendu des taux devrait être "négatif pour les perspectives de croissance de la Chine et le taux de change du yuan".

Le yuan onshore a baissé dans les premiers échanges à 7,2978 pour un dollar, comparé à la clôture précédente de 7,2855. (Reportage de Winni Zhou et Tom Westbrook ; Rédaction de Sam Holmes)