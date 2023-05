Le gouvernement chinois a rejeté les allégations selon lesquelles ses espions pénètrent dans les infrastructures occidentales, qualifiant l'alerte commune émise par les États-Unis et leurs alliés de "campagne de désinformation collective".

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré à la presse que les alertes lancées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande visaient à promouvoir leur alliance en matière de renseignement, connue sous le nom de "Five Eyes", et que c'était Washington qui était coupable de piratage informatique,

"Les États-Unis sont l'empire du piratage", a déclaré M. Mao.

Cette réaction fait suite à une série d'avertissements lancés par les pays du groupe des Cinq Yeux - et par la grande entreprise technologique américaine Microsoft Corp - au sujet des activités d'un groupe de pirates informatiques chinois connu sous le nom de Volt Typhoon.

Bien que les espions chinois soient depuis longtemps actifs en ligne contre les États-Unis et leurs alliés, Volt Typhoon a suscité des inquiétudes particulières en raison de l'attention qu'il porte aux infrastructures critiques, notamment aux liaisons de communication qui relient les États-Unis au Pacifique, selon les analystes.

L'accent mis par le groupe sur la furtivité attire également l'attention.

La société de cybersécurité Secureworks, qui a déclaré avoir répondu à au moins trois piratages de Volt Typhoon, a décrit le groupe comme travaillant constamment à brouiller les pistes.

L'entreprise a également soutenu les évaluations occidentales sur les origines du groupe, affirmant que le groupe de pirates informatiques, qu'elle a surnommé "Bronze Silhouette", opère probablement pour le compte de Pékin.

Secureworks - une filiale de Dell Technologies - a déclaré que les espions chinois intensifiaient leur jeu en réponse à "une pression probablement accrue de la part des dirigeants (chinois) pour éviter un examen public de leurs activités de cyberespionnage".