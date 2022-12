La Chine rejette l'argument du "piège de la dette" de l'Afrique avant le sommet États-Unis-Afrique

Par Michael Martina et David Brunnstrom

WASHINGTON (Reuters) - L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Qin Gang, a rejeté lundi les accusations selon lesquelles Pékin aurait embourbé les pays africains dans la dette lors d'un forum précédant un sommet Etats-Unis-Afrique, citant un rapport selon lequel les pays africains sont trois fois plus endettés auprès des institutions occidentales.

Le président américain Joe Biden doit accueillir des dizaines de dirigeants africains pour un sommet cette semaine à Washington, afin de discuter des défis urgents, de la sécurité alimentaire au changement climatique, pour la première fois depuis que l'administration Obama en a organisé un en 2014.

"Les investissements et l'aide financière de la Chine à l'Afrique ne sont pas un piège. C'est un avantage", a déclaré M. Qin lors d'un événement d'information de Semafor à Washington.

Il a ajouté que les pays africains devraient être des lieux de coopération internationale, y compris entre la Chine et les États-Unis, pour le bénéfice des Africains, et non des "jeux géopolitiques."

M. Qin a cité une étude réalisée en juillet par l'organisation caritative britannique Debt Justice, selon laquelle les pays africains ont trois fois plus de dettes envers les institutions occidentales qu'envers la Chine.

"La Chine n'est pas le plus grand créancier des dettes africaines", a déclaré Qin. "La dette détenue par la Chine ne représente qu'un petit montant".

"Vous pouvez voir des hôpitaux, des autoroutes, des aéroports, des stades", a ajouté M. Qin, appelant le sommet américain à prendre des "mesures concrètes et réalisables" pour aider l'Afrique.

Selon les analystes, la Chine reste le plus grand créancier bilatéral de l'Afrique au cours de la dernière décennie, bien que les nouveaux engagements de prêts aient diminué ces dernières années.

L'année dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que Washington devrait faire les choses différemment pour aider l'Afrique à répondre à ses besoins en matière d'infrastructures, suite aux remarques insultantes de l'administration Trump à l'égard des pays africains. Il a également déclaré qu'il était temps d'arrêter de traiter le continent comme un sujet de géopolitique et plutôt comme un acteur majeur à part entière.

La politique étrangère de M. Biden a mis l'accent sur la promotion des pays occidentaux comme contrepoids à la Chine, le principal concurrent géopolitique des États-Unis, mais les responsables américains ont laissé entendre qu'ils ne demandent pas aux partenaires africains de choisir entre Washington et Pékin

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré lundi que 50 délégations invitées avaient confirmé qu'elles participeraient au sommet de Washington - 49 pays et l'Union africaine.

Les responsables américains, qui ont essuyé des critiques pour avoir ignoré l'Afrique, ont qualifié les prêts chinois de "prédateurs" et menant à des "pièges à dettes" potentiels. Les États-Unis se concentrent désormais sur la facilitation des investissements privés.

Le secrétaire adjoint au commerce américain Don Graves, qui s'est exprimé plus tôt au forum, a déclaré que la Chine était le plus grand investisseur en Afrique et que les entreprises américaines n'avaient pas toujours souhaité s'engager dans des projets de développement.

"Nous avons quitté la balle des yeux, pour ainsi dire, et les investisseurs et les entreprises américaines doivent rattraper le temps perdu", a déclaré M. Graves.