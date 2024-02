La Chine a remplacé le chef de son organisme de réglementation des valeurs mobilières, a déclaré l'agence de presse officielle Xinhua mercredi, alors que les décideurs politiques s'efforcent de stabiliser les principaux indices boursiers du pays après un plongeon à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Le cabinet a démis Yi Huiman de ses fonctions de président de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) et l'a remplacé par Wu Qing, un vétéran de la régulation des valeurs mobilières qui a dirigé la Bourse de Shanghai et a servi en tant qu'adjoint clé dans le gouvernement municipal de Shanghai, a indiqué Xinhua.

Le limogeage de M. Yi intervient alors que les marchés chinois sont sur le fil du rasoir et que les investisseurs, grands et petits, s'efforcent de réduire leurs pertes, l'essoufflement de l'économie et l'absence de mesures de relance énergiques pesant lourdement sur la confiance.

De nombreuses mesures de soutien axées sur le marché, telles que des restrictions sur les ventes à découvert ou des réductions des droits de négociation, n'ont pas réussi à enrayer la chute des cours, de même qu'un certain nombre de déclarations gouvernementales promettant un soutien, mais sans plus de détails.

La plupart des grands investisseurs disent attendre un programme de dépenses pour aider les ménages. Il n'y a eu aucune confirmation ou infirmation officielle d'un rapport récent de Bloomberg News concernant un fonds de sauvetage du marché boursier de 2 000 milliards de yuans (278 milliards de dollars).

Le mois dernier, les investisseurs étrangers ont vendu pour 18,2 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars) d'actions chinoises, enregistrant ainsi un sixième mois consécutif de sorties de capitaux.

Avant d'être à la tête de la CSRC, M. Yi était président de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC). Il a été un pilier de l'ICBC, travaillant à la banque d'État pendant plus de trois décennies. Il a d'abord rejoint l'ICBC en tant qu'agent de crédit junior dans une succursale de la province de Zhejiang en 1985.

Selon Xinhua, M. Wu a également remplacé M. Yi en tant que chef du Parti communiste au sein de l'autorité de régulation.

L'annonce intervient sans l'expression courante "être nommé à d'autres fonctions", qui suggère généralement qu'un président sortant est en train d'occuper un autre poste, a déclaré un ancien fonctionnaire de la CSRC.

(1 $ = 7,1941 yuans chinois renminbi) (Reportage de Beijing Newsroom, Rédaction de Louise Heavens et Kim Coghill)