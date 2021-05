La Chine renforce l'interdiction des crypto-monnaies

La Chine a interdit mardi à ses institutions financières et à ses sociétés de paiement de proposer tout service impliquant le bitcoin et d'autres crypto-monnaies, y compris les enregistrements, les échanges, la compensation et le règlement.

Trois organismes industriels chinois : L'Association nationale de la finance sur Internet de Chine, l'Association bancaire de Chine et l'Association de paiement et de compensation de Chine, ont déclaré que les monnaies virtuelles "ne sont pas soutenues par une valeur réelle", et se sont insurgés contre ce qu'ils ont appelé le commerce spéculatif qui "perturbe l'ordre économique et financier normal".

La Chine a déjà interdit les échanges de crypto-monnaies et les offres initiales de pièces, mais les acheteurs chinois peuvent toujours mettre la main sur le bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Néanmoins, la déclaration a été un autre frein pour le bitcoin qui a perdu environ un tiers de sa valeur depuis qu'il a atteint un sommet juste en dessous de 65 000 dollars à la mi-avril.

La vente s'est accélérée la semaine dernière lorsque Elon Musk a déclaré que Tesla n'accepterait plus les bitcoins comme moyen de paiement, citant l'importante consommation d'énergie nécessaire à l'extraction des bitcoins.

D'autres cryptomonnaies comme l'ethereum ont également vu leur valeur baisser, mais pas autant que le bitcoin.

L'avance du bitcoin en tant que plus grande crypto-monnaie du monde a diminué, sa part du marché des crypto-monnaies étant passée de 70 % au début de l'année à 45 %, selon le chercheur américain Coin Metrics, car les investisseurs recherchent des rendements plus importants auprès d'autres crypto-monnaies comme l'ethereum, le doge et un certain nombre d'autres crypto-monnaies moins connues.