Bourse de Paris : La Chine repart, mais Washington veille

Personne n'avait oublié la Chine – elle nous a quand même gratifié du Covid-19 -, mais elle refait surface à la une des médias, bien trop occupés jusque-là à raconter de belles et d'horribles histoires de lutte contre la pandémie. Ce retour sur le devant de la scène coïncide avec le réveil de la Maison Blanche, qui ne veut absolument pas que Pékin profite de la crise actuelle pour redorer son blason, renforcer ses positions ou, pire, se dédire du préaccord commercial arraché au forceps par les Etats-Unis il y a plusieurs mois de cela.

Il est fort probable que dans les jours et les semaines qui viennent, Donald Trump cherche à obtenir des assurances de son "ami" Xi Jinping, ce qui constitue une source de tension potentielle pour les marchés. D'autant que les exportations chinoises ont rebondi de manière inattendue en avril, selon les statistiques publiées ce matin, prenant totalement au dépourvu nos pauvres prévisionnistes, qui n'arrivent décidément pas à modéliser les effets de cette crise. L'export chinois a progressé de 3,5% alors que les économistes anticipaient une baisse à deux chiffres.

En Europe, on déconfine progressivement, avec des hauts et des bas en provenance de plusieurs pays, notamment l'Allemagne et l'Italie.

Je finis par une histoire de snowboard ce matin, même si la saison ne s'y prête plus trop. Depuis hier, la plus grande entreprise canadienne cotée n'est plus la vénérable Banque Royale du Canada (Royal Bank of Canada), fondée en 1864, mais Shopify, créée en 2006. La société propose des solutions pour créer des sites marchands. Initialement, l'outil a été développé pour lancer le site de vente en ligne Snowdevil, spécialisé dans les "planches à neige". La légende veut que l'informaticien en charge de la construction du site ait trouvé toutes les solutions existantes à l'époque tellement nulles qu'il aurait décidé de développer la sienne. Commentaire de l'intéressé, Tobias Lütke : "je voulais faire quelque chose de meilleur juste pour les emmerder". Depuis le 1er janvier, Shopify s'est envolée de 83% et la Banque Royale du Canada a perdu 18% en bourse. Elles pèsent désormais chacune un peu plus de 120 milliards de dollars canadiens, avec un léger avantage, donc, pour la plus jeune des deux. Une illustration de la mue rapide que peut entraîner le numérique.

Les marchés européens sont attendus en hausse ce matin. Le réveil de l'export chinois, s'il doit faire enrager la Maison Blanche, n'en constitue pas moins une donnée positive. Tokyo reprend en hausse après trois séances fériées.

Les temps forts économiques du jour

L'euro se négocie 1,0801 USD, tandis que l'once d'or a reculé à 1691 USD. Le pétrole se stabilise après une nette consolidation hier, à 25,532 USD le WTI et 29,74 USD le Brent. Le rendement du T-Bond progresse à 0,69% sur 10 ans. Le Bitcoin poursuit son ascension à 9313 USD.

Les productions industrielles allemande (8h00) et française (8h45) et la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux (à l'horaire inhabituel de 8h00) occuperont la matinée. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur les suppressions d'emplois (13h30) précèdera les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres du crédit à la consommation. Christine Lagarde doit prononcer une allocution publique à 16h00. Ce matin, la Chine a annoncé une progression de 3,5% de ses exportations en avril, pour un consensus de -11%. Les importations ont en revanche chuté de 14,2 %, contre -10% attendu. La Banque centrale brésilienne a réduit ses taux de façon plus importante que prévu.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 47 CHF.

Aperam : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 34,10 à 31,10 EUR.

Aston Martin : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 52 GBp.

Beazley : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 425 GBp.

Burberry : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1900 GBp.

Cranswick : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 3760 GBp

Dialog Semiconductor : DZ Bank reste acheteur avec un objectif relevé de 32 à 41 EUR.

Euronext : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 83 à 92 EUR.

EssilorLuxottica : Société Générale passe de conserver à vendre en visant 103 EUR.

Experian : HSBC passe d'alléger à acheter en visant 2640 GBp.

Genmab : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1901 1950 DKK.

Getlink SE : Société Générale passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 13,80 à 11 EUR.

Interroll : UBS reste vendeur et réduit son objectif de cours de 1200 à 1140 CHF.

Klépierre : AlphaValue passe d'accumuler à vendre avec un objectif de cours réduit de 21,50 à 15,10 EUR.

Maisons du Monde : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 12,50 EUR.

Pandora : SEB Equities passe de conserver à acheter en visant 400 DKK.

Randstad : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 42 EUR.

Sodexo : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 91,40 à 83,80 EUR.

TeamViewer : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 50 EUR

TUI : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 150 GBp.

Uniper : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 30,50 EUR.

Vestas : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 775 à 769 DKK.

L’actualité des sociétés

En France

Les principales publications de résultats trimestriels :

ArcelorMittal : sans surprise, le groupe réduit ses perspectives et renonce à verser un dividende.

Natixis, en pertes de 204 M€ au T1, repousse à la fin 2021 l'annonce de son nouveau plan stratégique.

Washington attaque une fois encore certains droits de douane de l'UE visant Boeing, dans le prolongement du bras de fer sur les subventions d'Airbus. Peugeot a présenté ses nouveaux principes de mode de travail. Telenor Maritime retient Eutelsat pour des services de connectivité maritime. Assystem remporte un contrat stratégique avec le Ministère britannique de la Défense. Eiffage décroche un contrat de 141 M€ pour la conception, la réalisation et la maintenance de l'hôpital Paris-Saclay. Eurofins émet 600 M€ d'obligations 2026 à 3,875%. Microwave Vision vend son premier StarWave. Hybrigenics signe un partenariat avec SGH Healthcaring. Les dernières OCA Awox ont été émises. La FDA autorise un essai de phase I avec NBTXR3 de Nanobiotix dans le cancer du pancréas. Une deuxième tranche d'obligations convertibles Noxxon émise dans le cadre de l'accord Atlas. Audiovalley signe avec Tuneln. Safe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l’acquisition de LCI Medical. Biosynex renforce ses capacités de production en France.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Genkyotex (assemblée générale), Inventiva (assemblée générale), Lisi (assemblée générale), ABC Arbitrage (assemblée générale), Fnac Darty (assemblée générale), Synergie (dividende), Bolloré (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Rubis, Valneva, Akka, Nexity, Cellectis, Trigano, Groupe Tera, Erytech, Hexaom, Tessi, Ateme, Transgene, Neurones…

Sur les autres marchés

Les principales publications de résultats trimestriels :

Enel : l'énergéticien italien a subi une contraction de 12,2 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais son Ebitda est en légère hausse et son bénéfice net est stable à 1,25 Md€.

Lyft : l'entreprise accroît ses revenus et réduit ses pertes dans des proportions supérieures à ce qui était prévu (+17% post-séance).

Metro : le chiffre d'affaires trimestriel a légèrement progressé, mais la perte s'est creusée, tandis que le contexte reste difficile tant que l'hôtellerie et la restauration resteront fermés.

PayPal : publie un chiffre d'affaires en hausse et un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre, tout en renonçant à ses objectifs annuels (+8% post-séance).

Peloton Interactive : les ventes du spécialiste du fitness dopées par le confinement (+10,7% post-séance).

T-Mobile US : les résultats publiés laissent le marché de marbre (+0,7% post-séance).

Zalando : le groupe allemand s'attend à une croissance de 10 à 20% de son chiffre d'affaires cette année.

Selon le Financial Times, O2 (Telefonica) et la filiale britannique de Liberty Media se sont entendus sur une fusion à 24 Mds£. Facebook a annoncé la composition de son "conseil des sages" dédié aux contenus, qui comprend des profils de tous horizon (une ancienne Première ministre danoise, un lauréat du prix Nobel de la Paix, des juristes internationaux…). Sixt obtient un crédit syndiqué de 1,5 Md€ auprès de plusieurs banques allemandes. Austrian Airlines (Lufthansa) prévoirait de supprimer environ 1100 postes. Les parlementaires américains demandent des compagnies aériennes qu'ils ont sauvées de la faillite (United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines) de s'engager sur la protection de leurs salariés de leurs passagers.

Les Etats-Unis autorisent le Tabrecta de Novartis contre certains cancers du poumon. Dexcom et Domino's vont remplacer Allergan et Capri Holdings dans le S&P500. Symboliquement, le chiffre d'affaires de Costco Wholesale connaît sa première baisse mensuelle depuis 2008.

Ça publie. Bristol-Myers Squibb, Danaher, Linde, Anheuser-Busch Inbev, Equinor, Ahold Delhaize, Telefonica, Cellnex, DSM, Legrand, Continental, Zalando, ArcelorMittal…

Lectures :