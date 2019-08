La Chine répond aux menaces américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Chine restait jusqu'à maintenant plutôt discrète et mesurée dans ses décisions de rétorsions envers les Etats-Unis mais la dernière menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les 300Mds$ d'importations sur lesquels aucune taxe n'est encore appliquée à forcer la Chine à agir. C'est ce que constate Vincent Boy, analyste chez IG France.Le parti chinois a ainsi décalé son point pivot proche des 7 pour un dollar et a laissé sa monnaie se déprécier face au billet vert lorsque les marchés ont vendu fortement le Yuan, le faisant tomber au plus bas de 11 ans face au dollar. Laisser dévaluer sa monnaie permet aux exportateurs chinois de réduire l'ampleur des droits de douane Américains.Par ailleurs, les pouvoirs chinois ont demandé aux organisations agricoles de ne plus acheter de produits agricoles américains, ajoute l'analyste. Alors que Donald Trump accusait déjà la Chine de dévaluer sa monnaie et de ne pas tenir ses promesses sur les achats de produits agricoles, il n'y a plus de doutes possibles et les agissements de la Chine pourraient forcer le président américain à accentuer ses menaces."Donald Trump ne devrait pas essayer de calmer le jeu car la hausse des tensions entre les deux premières puissances mondiales devrait amener d'avantage d'incertitudes sur la croissance et forcer la réserve fédérale américaine à baisser à nouveau ses taux lors du prochain FOMC prévu les 17 et 18 septembre prochain", estime Vincent Boy.En effet, la principale raison énoncée par Jerome Powell afin de justifier une baisse de taux, au-delà de la faible inflation, est la menace de la guerre commercial, relève l'expert.Les probabilités d'une baisse de taux en septembre sont d'ailleurs maintenant à 100% (25% pour une baisse de 50 points de base et 75% pour une baisse de 25 points de base. Données Fedwatch CME du 05/08).Au-delà du conflit commercial et les probables nouvelles menaces d'un côté comme de l'autre durant la semaine, l'analyste restera attentif aux nombreuses publications économiques, avec une attention particulière apportée aux données sur le commerce extérieur en Chine, ainsi qu'à la balance commerciale globale mais également avec les Etats-Unis.