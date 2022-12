La Chine repousse une réunion financière clé en raison du COVID-19-Bloomberg

13 décembre (Reuters) - La Chine va reporter la Conférence centrale sur le travail économique en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 à Pékin, selon un article publié mardi par Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette réunion annuelle, se déroulant à huis clos, devait initialement débuter cette semaine. Les dirigeants chinois, y compris Xi Jinping, devaient définir un plan de relance et stimulation économiques en 2023 pour la Chine touchée par la pandémie de Covid-19.

Pendant la réunion les membres du Politburo, l'organe décisionnel, les responsables des agences gouvernementales ainsi que les dirigeants provinciaux visent à fixer un objectif de croissance pour l'année qui vient, bien qu'il ne soit pas publiquement annoncé avant la session annuelle du parlement chinois, tenue habituellement en mars.

Le Politburo a déclaré la semaine dernière que la politique budgétaire serait accélérée et deviendrait plus efficace l'année prochaine, alors que la politique monétaire serait centrée et rigoureuse.

A cause de multiples confinements liés à la pandémie, l'économie chinoise n'a progressé que de 3% au cours des trois premiers trimestres et devrait rester autour de ce taux pour l'ensemble de l'année, ce qui est inférieur à l'objectif officiel d'"environ 5,5 %".

D'après Bloomberg, aucune nouvelle date n'a été fixée pour la réunion. (Bureau de Pékin, avec la contribution d'Akanksha Khushi ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)