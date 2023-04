La Chine respecte le statut des nations souveraines indépendantes issues de l'effondrement de l'Union soviétique, a déclaré lundi le ministère chinois des affaires étrangères, après que l'envoyé de Pékin à Paris a déclenché une tempête diplomatique en remettant en cause leur souveraineté.

L'ambassadeur Lu Shaye a déclaré dans une interview diffusée vendredi à la télévision française que les anciens pays soviétiques comme l'Ukraine n'avaient pas de "statut réel dans le droit international", ce qui a incité les ministres des affaires étrangères de plusieurs États membres de l'UE à qualifier ses propos de totalement inacceptables.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a exposé la position officielle du gouvernement lors d'une conférence de presse régulière à Pékin, lorsqu'on lui a demandé si la Chine soutenait les remarques de l'envoyé.

"La Chine respecte le statut des États membres en tant qu'États souverains après l'effondrement de l'Union soviétique", a déclaré M. Mao, ajoutant que la Chine avait été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec ces pays.

Sur la question de la souveraineté territoriale, la position de la Chine est cohérente et claire.

La Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies, a déclaré Mme Mao.

Interrogée sur la question de savoir si la Chine reconnaît l'Ukraine en tant qu'État souverain, Mme Mao a déclaré que la position de la Chine sur cette question était objective et juste.

"L'Union soviétique était un État fédéral et, extérieurement, elle avait le statut de sujet de droit international ; inversement, après la dissolution de l'Union soviétique, les différentes républiques ont le statut d'États souverains", a-t-elle déclaré.

Et seuls les États souverains peuvent devenir des membres officiels des Nations unies, a-t-elle ajouté.

"Le pays que vous avez mentionné est un membre à part entière des Nations unies.