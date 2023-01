La Chine rouvrira sa frontière avec Hong Kong dimanche

HONG KONG, 5 janvier (Reuters) - La Chine rouvrira dimanche sa frontière avec Hong Kong pour la première fois en trois ans, alors que Pékin accélère la levée des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le Bureau chinois des affaires de Hong Kong et Macao a indiqué jeudi que les quarantaines concernant les personnes voyageant entre la région administrative spéciale et le continent ne s'appliqueraient plus, ajoutant toutefois que la transition se ferait de manière "progressive et ordonnée".

La Chine doit se rouvrir au monde dimanche et accueillir les voyageurs internationaux et les résidents sans qu'ils n'aient à se soumettre à une période de quarantaine à leur arrivée. Une première depuis 2020 et ce bien que le pays connaisse une reprise de l'épidémie depuis l'abandon de sa politique "zéro COVID-19" le mois dernier.

Hong Kong avait également imposé une politique du "zéro COVID-19" avant de commencer à lever certaines restrictions mi-2022.

L'ancienne colonie britannique a annoncé en décembre la levée de toutes les restrictions à l'exception du port du masque, qui reste obligatoire.

La Chine prévoit également d'augmenter le nombre de vols entre le continent, Hong Kong et Macao, a ajouté le Bureau. (Reportage de la rédaction de Pékin, Farah Master et Meg Shen; version française Camille Raynaud)