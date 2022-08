La Chine s'apprête à abaisser les repères de prêt pour relancer une économie chancelante

Le loan prime rate (LPR), que les banques facturent normalement à leurs meilleurs clients, est fixé par 18 banques commerciales désignées qui soumettent des propositions de taux à la People's Bank of China (PBOC).

Vingt-cinq des 30 participants au sondage instantané de Reuters ont prédit une réduction de 10 points de base du LPR à un an.

Les 30 participants s'attendaient à une réduction du taux d'intérêt à cinq ans, 27 d'entre eux, soit 90 %, prévoyant une réduction supérieure à 10 points de base. Parmi eux, 15 négociants et analystes ont prédit une réduction de 15 points de base, 10 ont prévu une réduction de 20 points de base et les deux autres ont annoncé une réduction de 25 points de base.

La plupart des prêts nouveaux et en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, qui s'élève maintenant à 3,70 %, après une réduction en janvier. Le taux à cinq ans, qui a été abaissé pour la dernière fois en mai, influence la tarification des prêts hypothécaires à l'habitation et se situe actuellement à 4,45 %.

Le consensus du marché sur la réduction du LPR ce mois-ci intervient alors que la PBOC a, en début de semaine, abaissé de manière inattendue deux taux d'intérêt directeurs pour la deuxième fois cette année, afin de tenter de relancer la demande de crédit dans l'économie frappée par le COVID.

"Nous pensons que cela peut se traduire par une plus grande transmission de l'assouplissement dans l'économie réelle, via des réductions potentielles du LPR la semaine prochaine", a déclaré Peiqian Liu, économiste en chef pour la Chine chez NatWest, car le LPR est désormais faiblement lié au taux de la facilité de prêt à moyen terme de la banque centrale.

"Nous nous attendons à ce que le LPR 5 ans soit abaissé de 15 points de base (pb) tandis que le LPR 1 an sera abaissé de 10 pb, car les banques intensifient leurs efforts pour soutenir la demande de prêts hypothécaires."

Le changement notable de l'orientation de la politique monétaire de la PBOC est intervenu après qu'une série d'indicateurs clés, dont les données sur les prêts au crédit et les indicateurs d'activité, ont montré que l'économie a ralenti de manière inattendue en juillet.

La perte d'élan de la croissance a soulevé le défi auquel sont confrontés les décideurs politiques face à des vents contraires croissants, notamment une résurgence des cas de COVID-19 locaux, des pressions inflationnistes et un ralentissement de l'économie mondiale.

Les initiés de la politique et les analystes ont déclaré à Reuters que la PBOC est prête à prendre d'autres mesures d'assouplissement, bien qu'elle soit confrontée à une marge de manœuvre limitée en raison des inquiétudes concernant la hausse de l'inflation et la fuite des capitaux.

"Après cette petite réduction des taux et la réduction probable du LPR qui s'ensuivra, la marge de manœuvre de la PBOC pour réduire les taux sera assez limitée en raison d'un différentiel de taux d'intérêt croissant entre la Chine et les États-Unis et de marges bénéficiaires comprimées pour les banques", a déclaré Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.