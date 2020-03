La Chine s'apprête à annoncer un plan de relance

L'augmentation des dépenses visera à stimuler les investissements dans les infrastructures, soutenus par des obligations spéciales des gouvernements locaux à hauteur de 2 800 milliards de yuans (394 milliards de dollars), selon les sources. Le taux de déficit budgétaire national pourrait atteindre des niveaux records, ont-ils ajouté. Il est probable que Pékin doive revoir à la baisse son objectif de croissance économique pour 2020 étant donné l'impact prolongé de la pandémie. Les dirigeants chinois examinent les propositions des conseillers visant à réduire cet objectif à seulement 5% contre un objectif initial d'environ 6%.

Ces mesures devraient intervenir à un moment où les analystes du secteur privé réduisent leurs prévisions de croissance pour la Chine à des niveaux jamais vus depuis la fin de la révolution culturelle en 1976, une forte contraction étant attendue au premier trimestre. En 2019, la croissance de la Chine a atteint son plus bas niveau depuis près de 30 ans, soit 6,1%, et le paysage s'est considérablement assombri cette année, car l'épidémie de virus et le strict confinement ont gravement perturbé les activités.

"Lorsque l'économie subit un choc important, il est nécessaire d'intensifier le soutien de la politique budgétaire étant donné que la politique monétaire aura une efficacité limitée", a déclaré une source politique. Une augmentation des dépenses pourrait faire grimper le ratio de déficit budgétaire de 2020 à 3,5%, contre 2,8% l'an dernier, selon les sources. La banque centrale pourrait, en parallèle, réduire davantage les ratios de réserves obligatoires des banques et les taux d'intérêt afin d'aider à stimuler les prêts et à réduire les coûts de financement des entreprises. La Chine a déjà mis en place une série de mesures fiscales et monétaires pour accorder des crédits et des allégements fiscaux aux entreprises, en particulier aux petites entreprises qui ont été les plus touchées par l'épidémie.

Pékin cible les investissements dans les infrastructures car la reprise de la consommation pourrait être ralentie par l'augmentation des pertes d'emplois, tandis que les exportations pourraient être touchées par la pandémie, selon les sources politiques de Reuters. Les gouvernements locaux seront autorisés à émettre davantage d'obligations spéciales, qui pourraient atteindre 2 500 à 2 800 milliards de yuans cette année, contre 2 150 milliards de yuans en 2019. Les secteurs concernés pourraient être étendus à la santé publique, l'approvisionnement en matériel d'urgence, les réseaux 5G et les centres de données. "Nous devons trouver des projets d'infrastructure qui sont vitaux pour l'économie, mais il est plus difficile de trouver de bons projets qu'en 1998 et 2008", a déclaré une deuxième source, faisant référence à la crise financière asiatique et à la crise mondiale.

Les dirigeants chinois pourraient devoir revoir à la baisse leur objectif de croissance prévu pour 2020 en raison de la pandémie. Les conseillers politiques proposent un objectif révisé de 5 à 5,5%. Cette année pourrait être cruciale pour que le parti communiste au pouvoir du président Xi Jinping atteigne son objectif de doubler le produit intérieur brut (PIB) et les revenus au cours de la décennie 2010-2020. Un taux de croissance d'environ 5,6% cette année serait suffisant pour atteindre ces objectifs.