Selon les analystes, les projets de la Chine visant à créer un marché national unifié de l'électricité devraient stimuler la consommation d'énergie renouvelable, mais l'impact pourrait être dilué par des facteurs tels que la flexibilité accordée aux provinces dans l'adoption du système et un plus grand soutien au charbon.

Dans le but de réformer un système rigide et décousu qui a contribué à de graves pannes d'électricité ces dernières années, le puissant planificateur de l'État vise à mettre en place un système national d'électricité d'ici à 2030.

Celui-ci fusionnera six réseaux régionaux en un marché unifié de l'électricité avec des échanges au comptant qui permettront de répondre plus rapidement aux problèmes d'offre et de demande.

Un plan directeur du système, publié la semaine dernière, définit pour la première fois les mécanismes du marché spot à l'échelle nationale, ainsi que les prix déterminés par les conditions de l'offre et de la demande à court terme.

"La réforme du secteur de l'électricité est essentielle à la transition énergétique de la Chine et à la garantie de la sécurité énergétique", a déclaré Xuewan Chen, analyste de la transition énergétique chez LSEG.

Le cabinet s'est engagé à redoubler d'efforts pour mener à bien ces réformes, alors que la Chine cherche également à encourager le passage à l'énergie renouvelable, puisque le plus grand producteur mondial d'énergie éolienne et solaire ne cesse d'ajouter de nouvelles capacités, mais est confronté à des difficultés pour les fournir en temps voulu.

Un marché spot à l'échelle nationale permettra de découvrir les prix de l'électricité en temps réel, ce qui stimulera la consommation d'énergie renouvelable, ont déclaré les analystes de Fitch Ratings dans une note à la suite de l'adoption des nouvelles règles.

La plupart des contrats d'électricité sont régis par des contrats à moyen et long terme, bien qu'une poignée de provinces aient testé le marché au comptant depuis 2019.

"La pression à la baisse des prix pendant les heures où la production d'énergie renouvelable augmente peut inciter les producteurs d'électricité au charbon et au gaz à réduire leur production", ont déclaré les analystes de Fitch Ratings.

"L'énergie renouvelable deviendrait également plus compétitive en raison de son coût variable plus faible."

En théorie, à mesure que la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique augmente, les centrales au charbon devraient passer d'un fonctionnement de base à une capacité de réserve lors des pics de demande.

Cependant, les nouvelles règles proposent également un système de compensation de la capacité pour des "rendements raisonnables" dans les centrales thermiques, a déclaré Fitch.

Selon Anders Hove, du programme de recherche sur l'énergie en Chine de l'Oxford Institute for Energy Studies, de tels paiements risquent de faire du charbon une source d'appoint et de réduire les échanges d'électricité entre les provinces.

Le planificateur économique chinois, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur les risques signalés par les analystes.

Un paiement de capacité rémunère les producteurs d'électricité pour leur capacité de réserve, quelle que soit la quantité d'énergie qu'ils produisent réellement.

La Chine envisage d'introduire des redevances de capacité, facturées aux utilisateurs industriels et commerciaux d'électricité, à partir du début de l'année prochaine, a indiqué mardi l'agence de presse Bloomberg, citant un projet de plan.

Toutefois, les règles laissent aux provinces une marge de manœuvre dans l'adoption "en fonction des conditions réelles", ce qui pourrait potentiellement ralentir les réformes, a déclaré Lauri Myllyvirta, analyste principal au Centre for Research on Energy and Clean Air et au Global Energy Monitor.

Les gouvernements locaux, souvent propriétaires de centrales électriques au charbon et de mines, peuvent s'opposer à un système de marché au comptant qui menace l'utilisation de l'énergie thermique.

"Les propriétaires des capacités excédentaires de production d'électricité à partir de charbon, qui sont actuellement protégées par un système électrique inefficace, ont tout intérêt à s'opposer aux réformes", a déclaré M. Myllyvirta.