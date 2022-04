La Chine s'apprête à relâcher le crédit alors que le malaise économique s'aggrave

La croissance de la deuxième plus grande économie du monde a ralenti depuis le début de l'année 2021, les moteurs traditionnels de l'économie, tels que l'immobilier et la consommation, ayant faibli. Les exportations, le dernier grand moteur de croissance, montrent également des signes de fatigue.

Plus récemment, les perturbations généralisées de l'activité dues à la plus grande épidémie de COVID-19 en Chine depuis 2020 et les mesures de confinement sévères ont fait pencher les chances vers une récession, disent même quelques économistes.

Mercredi, le Conseil d'État, ou cabinet, a déclaré à l'issue d'une réunion que les outils de politique monétaire - notamment les réductions des ratios de réserves obligatoires (RRR) des banques - devraient être utilisés en temps utile.

Lors des deux dernières séries de réductions des RRR en 2021, les annonces respectives de l'assouplissement ont été faites deux à trois jours après avoir été signalées par le Conseil d'État.

"Nous nous attendons à ce que la PBOC annonce une réduction du RRR de 50 points de base et potentiellement aussi une réduction du taux d'intérêt dans les prochains jours", a écrit Goldman Sachs dans une obligation jeudi.

La plupart des prévisionnistes privés s'attendent maintenant à une réduction du RRR de 50 points de base (pb), ce qui libérerait plus de 1 000 milliards de yuans (157 milliards de dollars) de fonds à long terme que les banques peuvent utiliser pour stimuler les prêts.

Selon un commentaire du journal d'État Securities Times, le 15 avril serait la date à surveiller.

Lundi, la Chine publiera les données de mars concernant la production industrielle et les ventes au détail, qui devraient refléter l'impact des restrictions du COVID, ainsi que le produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre.

Mais certains analystes doutent de l'efficacité d'une réduction du RRR maintenant, en raison d'un manque de demande de crédit, les usines et les entreprises marquant une pause tandis que les consommateurs restent prudents dans une économie très incertaine. [nL2N2VZ04K

Selon Nomura, les canaux de transmission des baisses de taux et des RRR conventionnels sont gravement obstrués en raison des blocages et des perturbations logistiques liés à COVID.

"Lorsque les ménages se démènent pour stocker de la nourriture et que les entreprises privées privilégient la survie à l'expansion, la demande de crédit est faible", ont indiqué les analystes de Nomura dans une obligation.

"Avec autant de lockdowns, de barricades sur les routes et de restrictions immobilières, les problèmes les plus préoccupants se situent principalement du côté de l'offre, et le simple fait d'ajouter des fonds prêtables et de réduire légèrement les taux d'intérêt débiteurs a peu de chances de stimuler efficacement la demande finale."

Nomura affirme que la Chine est confrontée à un "risque croissant de récession", avec pas moins de 45 villes qui appliquent désormais des mesures de fermeture totale ou partielle, représentant 26,4 % de la population du pays et 40,3 % de son PIB.

Elle s'attend à une réduction de 10 points de base de chacun des taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an, des taux de prêt préférentiels (LPR) à un an et à cinq ans, et de la prise en pension à sept jours à court terme.

La prochaine MLF doit arriver à échéance vendredi.

La Chine a maintenu son LPR de référence à un an inchangé à 3,70% et son LPR à cinq ans stable à 4,60% depuis janvier.

"Mais la politique monétaire n'est pas la panacée pour tous les problèmes", indique le commentaire du Securities Times.

"Débloquer les chaînes d'approvisionnement et les chaînes industrielles, permettre aux entreprises d'obtenir des commandes et permettre aux gens d'avoir des revenus serait le seul moyen d'améliorer les flux de trésorerie de l'économie réelle et de parvenir naturellement à un redressement."

(1 $ = 6,3663 yuan renminbi chinois)