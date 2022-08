La Chine s'apprête à renouveler partiellement les prêts à moyen terme, en maintenant le taux stable

La hausse de la pression inflationniste intérieure a encore réduit la marge de manœuvre des politiques pour soutenir l'économie qui se remet lentement des chocs COVID-19, à un moment où d'autres grandes économies augmentent les taux d'intérêt de manière agressive.

Dans un sondage réalisé cette semaine auprès de 32 observateurs du marché, toutes les personnes interrogées prévoient que le taux d'intérêt de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an, qui est de 2,85 %, ne sera pas modifié.

Au lieu de se préoccuper des coûts d'emprunt, les marchés s'inquiètent de savoir si la Banque populaire de Chine (PBOC) renouvellera intégralement les 600 milliards de yuans (89,04 milliards de dollars) de ces prêts arrivant à échéance lundi.

Vingt-neuf des participants au sondage, soit 90,6 %, ont déclaré qu'ils prévoyaient un renouvellement partiel, tandis que les trois autres s'attendaient à ce que la banque centrale prolonge entièrement les prêts arrivant à échéance.

Les négociants et les analystes ont déclaré que le système bancaire regorgeait déjà de liquidités, les taux monétaires interbancaires étant à leur plus bas niveau depuis deux ans et toujours inférieurs aux taux directeurs, de sorte que la banque centrale n'avait guère besoin d'injecter des fonds.

"Compte tenu de la liquidité abondante du marché, un montant de reconduction égal ou supérieur à 400 milliards de yuans sera considéré comme un soutien", a déclaré Frances Cheung, stratège des taux chez OCBC Bank à Singapour, notant que l'échéance du MLF est lourde ce mois-ci.

Ming Ming, économiste en chef chez CITIC Securities, a déclaré que des coûts de financement aussi bas encourageaient également les participants au marché obligataire à développer leur effet de levier.

"Avec les risques de rebond de l'inflation structurelle, la banque centrale devrait guider les coûts du marché vers le haut et près des taux directeurs et pourrait entraîner un roulement partiel du MLF en août", a déclaré Ming.

La PBOC a réitéré qu'elle intensifierait la mise en œuvre de sa politique monétaire prudente et maintiendrait une liquidité raisonnablement abondante, tout en surveillant étroitement les changements de l'inflation intérieure et extérieure, a-t-elle déclaré dans son rapport de politique monétaire du deuxième trimestre.

"Il y a encore une marge limitée pour les réductions du taux de réserves obligatoires (RRR) au quatrième trimestre, car les échéances de la MLF à un an augmentent, mais avec l'abondance de liquidités pesant sur les taux du marché interbancaire, la PBOC pourrait également réduire l'injection de liquidités à plus long terme", a déclaré Liu Peiqian, économiste en chef pour la Chine chez NatWest.

Liu a déclaré qu'elle avait révisé son opinion et qu'elle ne s'attendait désormais à aucune autre baisse des taux de référence cette année.

Le taux MLF sert maintenant de guide pour le taux de référence des prêts, le loan prime rate (LPR), qui doit être publié le 22 août.

(1 $ = 6,7382 yuans chinois)