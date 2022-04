La Chine s'appuie sur la médecine traditionnelle pour lutter contre la vague de COVID à Shanghai

La capitale commerciale de la Chine, qui fait actuellement l'objet d'un confinement prolongé, a signalé plus de 17 000 nouvelles infections au COVID-19 le 5 avril, dont 311 cas symptomatiques, parmi une population de plus de 26 millions d'habitants.

"Face à la variante Omicron extrêmement transmissible, nous devrions utiliser le traitement MTC dès que possible", a déclaré Fang Min, président de l'hôpital Shuguang de la ville.

"Pour le grand public, y compris les groupes à haut risque, prendre un traitement MTC lorsque l'épidémie est grave a un bon effet préventif", a-t-il déclaré lors d'un point de presse mardi, ajoutant que de tels traitements avaient été distribués à plus de 21 millions de personnes.

Plusieurs résidents ont déclaré à Reuters qu'ils avaient reçu des boîtes gratuites de médicaments anti-grippe en vente libre Lianhua Qingwen de la part des comités de quartier au cours des dernières semaines. D'autres qui ont attrapé le COVID ont dit avoir reçu des médicaments de la MTC à dissoudre dans de l'eau chaude.

Environ 98 % des patients de Shanghai atteints du COVID-19 suivent un traitement MTC, et des équipes de travailleurs MTC se sont déployées dans les hôpitaux désignés et les sites de quarantaine depuis le début de la dernière épidémie en mars, a déclaré Fang.

L'autorité sanitaire chinoise a recommandé plusieurs médicaments et ingrédients MTC, tels que le Lianhua Qingwen, pour les patients atteints du COVID-19, bien que le manque de données cliniques fiables limite leur utilisation en dehors du pays.

Singapour, qui compte une importante population d'origine chinoise, a déclaré en novembre qu'il n'existait aucune preuve scientifique issue d'essais cliniques randomisés indiquant qu'un produit à base de plantes, y compris le Lianhua Qingwen, pouvait être utilisé pour prévenir ou traiter le COVID-19.

Elle a conseillé l'utilisation de tous les produits à base de plantes formulés pour le rhume et la grippe uniquement pour gérer les symptômes tels que les maux de tête, le nez qui coule ou qui est bouché, les maux de gorge et la toux.

En 2020, le régulateur américain, la Food and Drugs Administration, a averti les vendeurs de Lianhua Qingwen de cesser de le vendre comme traitement du COVID-19.

Les responsables du district de Hongkou à Shanghai ont distribué 722 000 boîtes de capsules de Lianhua Qingwen, et ont pour objectif de donner à tous les résidents des médicaments préventifs de la MTC tels que des herbes et des sachets de thé, a déclaré le Shanghai Daily, qui appartient au gouvernement local.

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical, le fabricant du Lianhua Qingwen, a déclaré qu'un essai clinique réalisé en 2020 a montré qu'il pouvait, en complément d'un traitement conventionnel, soulager les symptômes du COVID-19 tels que la fièvre et la toux.

La Chine a approuvé plusieurs traitements, dont le Paxlovid de Pfizer Inc et le médicament à base d'anticorps de Brii Biosciences Ltd, pour traiter les patients atteints de COVID, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils sont utilisés.