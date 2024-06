La Chine s'attend à une nouvelle récolte exceptionnelle de céréales d'été cette année, a déclaré lundi un porte-parole du Bureau national des statistiques.

Ce commentaire a été fait alors que la chaleur récente a frappé certaines régions du nord de la Chine et a eu un certain impact sur la production agricole. (Reportage de Kevin Yao, Siyi Liu et Liz Lee ; Rédaction de Kim Coghill)