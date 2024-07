Guilherme Carvalho s'est rendu pour la première fois en Chine ce mois-ci, et l'Italien a déclaré que l'un des principaux facteurs à l'origine de ce voyage était la politique post-pandémique visant à supprimer les permis d'entrée pour certains touristes.

Auparavant, tous les visiteurs étrangers devaient passer par le processus onéreux de demande de visa chinois. Désormais, les visiteurs de plus d'une douzaine de pays peuvent simplement prendre l'avion et rester jusqu'à 15 jours.

"Je ne m'attendais pas à me sentir aussi en sécurité", a déclaré Mme Carvalho, qui a visité Shanghai. "Tout le monde est si gentil.

M. Carvalho n'est pas le seul. Alors que les autorités s'efforcent de stimuler le tourisme étranger dans le but de relancer l'économie et de stimuler la consommation, des milliers de visiteurs ont afflué en Chine, encouragés par les politiques de visa et l'accès plus facile à ses services de paiement numérique uniques en leur genre.

Au 24 juin, les réservations en provenance de plusieurs pays soumis à la politique des visas, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Malaisie et la Thaïlande, ont bondi de 150 % en glissement annuel, selon les données de la plus grande agence de voyage en ligne de Chine, Trip.com.

Les réservations pour les mois de juillet et d'août devraient également être plus nombreuses.

"Nous sommes très heureux de voir cette tendance. Beaucoup de gens avaient des idées fausses sur la Chine avant de venir, mais après leur arrivée, ils ont l'impression que des villes comme Shanghai sont très sûres et très propres", a déclaré Jane Sun, PDG de Trip.com.

Depuis décembre, la Chine a accordé l'exemption de visa aux touristes de plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Pologne.

Les pays d'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande, Singapour et la Malaisie, ont également conclu des accords avec Pékin pour faciliter les voyages sans visa.

La semaine où la Chine a annoncé l'exemption de visa pour les visiteurs australiens et néo-zélandais, les ventes de circuits ont fait un bond de 133 % par rapport à la semaine précédente, a déclaré Yvette Thompson, directrice générale des ventes et du marketing pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande à l'agence de voyage Intrepid Travel.

"À la sortie de COVID, les visas ne sont qu'un niveau de complexité supplémentaire pour les voyageurs. Je pense donc que c'est une bonne chose de supprimer cette complexité", a-t-elle déclaré.

REPRISE DES VOLS LONG-COURRIERS

L'essor récent du tourisme intervient après que la Chine a fermé ses frontières au début de l'année 2020 pour lutter contre la pandémie de COVID-19, et les a maintenues fermées jusqu'au début de l'année 2023.

Toutefois, même si la politique d'exemption de visa a été renforcée, le nombre de touristes se rendant en Chine est beaucoup moins élevé qu'avant la pandémie.

Selon les données officielles sur le tourisme, la Chine a reçu un total de 49,1 millions de visiteurs étrangers en 2019, dont plus d'un tiers pour des visites touristiques et des loisirs. Les recettes du tourisme international ont atteint 131,3 milliards de dollars cette année-là.

Au premier semestre 2024, le nombre de ressortissants étrangers entrant en Chine était beaucoup plus faible, avec 14,6 millions. Parmi eux, 8,5 millions sont entrés sans visa, ce qui représente un peu plus de la moitié du total, selon l'Administration nationale de l'immigration.

Les données sur les recettes du tourisme international pour la Chine n'ont pas été publiées depuis 2019.

Les agences de voyage disent qu'elles espèrent que l'année prochaine apportera plus de touristes étrangers, car la demande mondiale de voyages et les horaires de vols se rétabliront davantage pour atteindre les niveaux d'avant la pandémie.

Toutefois, les experts estiment que la Chine ne doit pas se contenter de supprimer les visas pour encourager les étrangers.

Les tensions géopolitiques, un gouvernement qui ne tolère aucune dissidence et l'image parfois belliqueuse de la Chine dans certains médias occidentaux ont éloigné certains touristes. Le mois dernier, deux attaques distinctes au couteau contre des étrangers ont également suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

La Chine doit également rivaliser avec le Japon, qui connaît un boom du tourisme grâce à la faiblesse du yen.

"Plus nous parlons des raisons d'aller en Chine - la diversité des paysages, l'histoire, la différence entre le Pékin impérial et le Shanghai futuriste - plus je pense que les relations publiques négatives se dissiperont rapidement", a déclaré l'agent de voyage Thomson.

Un autre obstacle potentiel pour les étrangers est la vaste infrastructure numérique de la Chine.

Le paiement de tout, des billets de transport aux réservations de restaurants en passant par les entrées dans les sites touristiques, s'effectue au moyen de codes QR liés à des applications de paiement locales telles que WeChat et Alipay, ce qui rend les interactions quotidiennes difficiles pour les détenteurs de cartes bancaires étrangères.

La Chine a autorisé les cartes bancaires étrangères à être liées à Alipay et WeChat, mais le système et les barrières linguistiques restent décourageants.

"Je ne peux pas imaginer comment un étranger qui ne dispose pas d'outils de paiement chinois et qui ne parle pas la langue peut faire face à tout cela", a déclaré Liang Hongling, une universitaire chinoise qui vit à Glasgow et qui prévoit de se rendre avec son mari irlandais dans sa ville natale du Xinjiang ce mois-ci.