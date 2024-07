Les dirigeants chinois se sont engagés jeudi à moderniser le complexe industriel du pays, à accroître la demande intérieure, à limiter les risques liés à la dette et au secteur immobilier, ainsi qu'à mettre en œuvre des réformes financières et fiscales, ont annoncé les médias d'État à l'issue d'une importante réunion du Parti communiste.

Selon l'agence de presse officielle Xinhua, le compte rendu de la réunion, qui a lieu environ tous les cinq ans, indique également que Pékin souhaite améliorer la sécurité sociale, les soins de santé et les systèmes de distribution des revenus, et introduire des réformes foncières.

Le rapport indique que la Chine "renforcera le rôle des mécanismes de marché dans l'économie, créera un environnement de marché plus équitable et plus dynamique et optimisera l'efficacité de l'allocation des ressources".

La formulation précédente dans les documents officiels était que les marchés "joueraient un rôle décisif" dans l'économie.

"Les restrictions sur le marché seront levées, tandis qu'une réglementation efficace sera assurée pour mieux maintenir l'ordre sur le marché et remédier aux défaillances du marché", indique le rapport.

Le compte rendu de la réunion ne précise pas quels changements seront mis en œuvre, mais indique que les "tâches" devraient être achevées d'ici 2029.

Un document contenant des plans politiques plus détaillés, présentés lors de la réunion à huis clos de quatre jours des membres du comité central du parti communiste, dirigée par le président Xi Jinping, devrait être publié dans les prochains jours.

Qualifié d'"historique" par les médias d'État, cet événement, connu sous le nom de plénum, s'est déroulé à un moment où un nombre croissant de Chinois connaissent des difficultés financières et où les politiques industrielles du pays font l'objet d'une opposition accrue à l'étranger. (Reportage de la salle de presse de Pékin, édition de Peter Graff et Susan Fenton)