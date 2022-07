La Chine s'engage à protéger la vie privée et les informations lors de l'utilisation du yuan numérique

L'anonymat limité est une caractéristique clé du yuan numérique, a déclaré Mu Changchun, directeur général de l'Institut de recherche sur les monnaies numériques de la banque centrale, notant qu'il garantit des transactions anonymes raisonnables.

"D'autre part, il prévient et combat les activités illégales, notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale, en maintenant le besoin de sécurité financière", a déclaré Mu lors d'un forum, cité par le Securities Times.

La Banque populaire de Chine est un précurseur dans le développement et l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), qui dans le cas de l'e-CNY sera un remplacement traçable des billets et des pièces.

D'autres banques centrales envisagent de développer des CBDC pour moderniser leurs systèmes financiers, repousser la concurrence des cryptomonnaies telles que le bitcoin et accélérer les paiements nationaux et internationaux.

Les efforts de la Chine sont parmi les plus avancés au niveau mondial, et le pays a mené divers essais et projets pilotes de différents scénarios de paiement ces dernières années.

Mu a également déclaré que l'e-CNY, qui est la version numérique de la monnaie fiduciaire émise par la PBOC, peut être utilisé pour acheter tout ce qui peut être acheté avec des billets de banque et des pièces.

"Les billets et les pièces peuvent acheter de l'or et convertir des devises étrangères, il en va de même pour l'e-CNY", a-t-il déclaré.

En mai, certaines villes ont distribué gratuitement de l'argent numérique pour relancer la consommation et aider les entreprises touchées par les restrictions liées à la pandémie. D'autres applications e-CNY sont attendues à l'avenir pour renforcer la transparence et l'efficacité des politiques gouvernementales.