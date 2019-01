La Chine s'engage à soutenir davantage l'économie réelle

Le Conseil des affaires de l'Etat, l'un des organes du pouvoir politique, a annoncé de nouvelles mesures fiscales en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), tandis que la banque centrale s'est engagée à accélérer la transmission de ses décisions à l'économie réelle.

En plus des baisses d'impôts, le Conseil des affaires de l'Etat a demandé aux administrations locales d'accélérer les émissions d'emprunts visant à financer des projets d'infrastructure, a rapporté la télévision nationale.

Il a aussi promis la mise en oeuvre d'une politique monétaire "prudente."

Yi Gang, le gouverneur de la banque centrale, a promis pour sa part d'accélérer la mise en oeuvre des mesures de soutien à l'économie.

Face au ralentissement de la croissance provoqué en partie par le conflit commercial avec les Etats-Unis, le gouvernement chinois s'est engagé à renforcer encore le soutien à l'activité cette année après une série de mesures de relance décidées en 2018, notamment l'accélération de projets d'infrastructure, des baisses d'impôts ou la réduction du coefficient de réserves obligatoires des banques.

Les chiffres du PIB chinois, attendus le 21 janvier, devraient faire ressortir un ralentissement de la croissance à environ 6,6% en 2018 contre 6,9% en 2017. Les économistes tablent sur une poursuite de la décélération en début d'année avant que les mesures de soutien ne commencent à porter leurs fruits.

"Le soutien financier à l'économie réelle n'a pas faibli alors que la croissance économique ralentit. Au contraire, le soutien a augmenté pour refléter des ajustements contracycliques", a déclaré Yi Gang, cité par l'agence Chine nouvelle.

La Banque populaire de Chine (BPC) a réduit vendredi le niveau des réserves obligatoires des banques pour la cinquième fois en un an, libérant ainsi quelque 1.500 milliards de yuans (191 milliards d'euros) de liquidités pour soutenir le crédit.

Le gouverneur de la BPC a aussi annoncé que la nouvelle facilité de crédit ciblée à moyen terme (targeted medium term credit facility, TMLF) serait opérationnelle dès ce mois de janvier.

La BPC avait annoncé en décembre la mise en place de cet instrument de politique monétaire visant à encourager l'octroi de prêts aux petites entreprises et aux sociétés privées.

"Ces mesures permettront de maintenir un niveau de liquidités raisonnablement ample et des taux d'intérêt stables, avec une croissance raisonnable de l'argent et du crédit", a dit Yi Gang.

"La clé pour améliorer le mécanisme de transmission de la politique monétaire, c'est d'établir des mécanismes incitatifs pour les banques et d'accroître activement le soutien à l'économie réelle", a-t-il ajouté.

La banque centrale a modifié fin décembre ses éléments de langage pour ne plus qualifier sa politique monétaire de "prudente et neutre" mais de "prudente avec des degrés d'accommodation et de restriction appropriés."

Les risques financiers sont sous contrôle de manière générale et la Chine entend poursuivre son désendettement structurel, a ajouté le gouverneur.

(Bureau de Pékin et Kevin Yao, Véronique Tison pour le service français)