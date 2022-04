La Chine s'engage à soutenir l'économie pour stimuler les marchés

La Chine prendra des mesures pour soutenir son économie, y compris les plates-formes Internet en difficulté, alors que les risques augmentent en raison des épidémies de COVID-19 et du conflit en Ukraine, a déclaré vendredi un organe décisionnel supérieur du Parti communiste au pouvoir, soulevant les marchés.

Le coronavirus et les événements en Ukraine ont contribué aux vents contraires qui secouent l'économie au cours d'une année cruciale pour la Chine et le président Xi Jinping, qui devrait obtenir à l'automne un troisième mandat de dirigeant sans précédent.

Des économistes privés ont déclaré que l'objectif de Pékin d'une croissance économique d'environ 5,5 % cette année sera difficile à atteindre sans une stimulation significative, alors que les fermetures et autres restrictions sévères pour lutter contre la pandémie créent des ravages dans les chaînes d'approvisionnement.

La réunion du Politburo de vendredi, présidée par Xi, a déclaré qu'elle soutiendrait les industries et les petites entreprises touchées par le COVID, accélérerait les travaux d'infrastructure et stabiliserait les transports, la logistique et les chaînes d'approvisionnement, selon un communiqué publié sur le site Web du gouvernement central.

"Nous renforcerons les ajustements de la politique macroéconomique pour stabiliser l'économie, et nous nous efforcerons d'atteindre les objectifs de développement économique et social attendus pour l'ensemble de l'année", selon la déclaration citant le Politburo.

Les hauts dirigeants ont admis que les efforts visant à stabiliser la croissance, l'emploi et les prix sont confrontés à de nouveaux défis.

Les cours des actions chinoises ont grimpé en réaction, en particulier les valeurs Internet sur lesquelles les autorités ont pris des mesures sévères l'année dernière, car la promesse du Politburo de "promouvoir le développement sain de l'économie de plate-forme" a renforcé l'espoir que le pire était passé.

Les autorités doivent organiser une réunion avec les majors de l'Internet le mois prochain, a déclaré une personne ayant connaissance de la question.

Les analystes estiment que d'autres mesures de relance et un certain assouplissement des restrictions immobilières seront nécessaires pour atteindre l'objectif de croissance du gouvernement pour 2022.

"Bien que ces messages soient positifs, l'essentiel porte sur les politiques spécifiques et leur mise en œuvre", a déclaré Zhiwei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"L'économie est en difficulté, la croissance du PIB du deuxième trimestre va probablement devenir négative (en glissement annuel)", a-t-il déclaré. "Un changement significatif de la politique macroéconomique est nécessaire pour redresser l'économie."

Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura, a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que l'économie connaisse une croissance de 1,8 % au deuxième trimestre et de 3,9 % en 2022.

LES CRAINTES DE LA COVIDÉO 19

Les marchés financiers ont été durement touchés au cours des deux dernières semaines par les craintes que les lockdowns ne causent de graves dommages à l'économie chinoise et ne fassent dérailler la reprise mondiale au moment même où de nombreuses nations rebondissent après des effondrements dus à des pandémies.

L'indice boursier de référence a bondi de plus de 2 % vendredi, l'indice STAR50, axé sur la technologie, ayant bondi de près de 5 %. Les actions des entreprises technologiques cotées à Hong Kong ont augmenté, l'indice Hang Seng Tech ayant progressé de 10 %.

Mardi, M. Xi a présidé une réunion au cours de laquelle il a annoncé un grand projet d'infrastructure pour stimuler la demande, renforçant ainsi la confiance de Pékin dans les grands projets pour stimuler la croissance.

Les hauts dirigeants ont appelé à un "frontloading" des mesures politiques ainsi qu'à un soutien accru, confirmant notre opinion selon laquelle les autorités assureront un environnement économique et politique stable avant le 20e congrès du parti plus tard dans l'année", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Toutefois, pour atteindre l'objectif de 5,5 %, la Chine pourrait emprunter à l'avenir et s'endetter davantage."

Pékin soutiendra également le "développement sain" du marché de l'immobilier, alimentant l'espoir que certaines villes assoupliront la supervision des fonds séquestres afin d'atténuer la pénurie de liquidités pour les promoteurs.

Mais le Politburo a déclaré que la Chine s'en tiendrait à une politique dynamique controversée de zéro COVID pour éradiquer les épidémies de maladie tout en minimisant l'impact économique de la pandémie. (Reportage de Kevin Yao et de la rédaction de Pékin ; édition de John Stonestreet et Clarence Fernandez)