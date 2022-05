La Chine s'oppose à l'interdiction par le Canada des équipements 5G de Huawei/ZTE

BEIJING (Reuters) - Pékin a déclaré vendredi qu'il s'opposait au projet du Canada d'interdire l'utilisation des équipements 5G des entreprises chinoises Huawei Technologies Co Ltd et ZTE Corp.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes des entreprises chinoises.

