La Chine s'oppose fermement à la liste noire américaine sur les entités chinoises, elle prendra des contre-mesures

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a fait cette annonce au début d'un point de presse régulier, après que les États-Unis aient abattu un ballon chinois et déclaré qu'ils allaient sanctionner six entreprises liées au programme de ballons de surveillance présumé de la Chine.

"Les États-Unis ont abusé de la force, ont réagi de manière excessive, ont envenimé la situation et en ont fait un prétexte pour sanctionner illégalement des entreprises et des institutions chinoises", a déclaré M. Wenbin.

"La Chine s'oppose fermement à cela et prendra des contre-mesures contre les entités américaines concernées qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine, conformément à la loi".

Wenbin a déclaré que la Chine sauvegardera résolument sa souveraineté nationale et ses droits et intérêts légitimesL'administration du président américain Joe Biden a ajouté six entités chinoises liées au programme présumé de ballons de surveillance de Pékin à une liste noire des exportations.

Ces nouvelles restrictions interviennent après que la Maison Blanche ait déclaré qu'elle envisagerait des efforts plus larges pour "exposer et traiter" les activités de surveillance plus vastes de la Chine qui menacent la sécurité nationale des États-Unis et leurs alliés.