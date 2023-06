Pour satisfaire leurs besoins en 2023, les investisseurs ne veulent pas "du pain et des jeux" - panem et circenses - comme dans la Rome antique, mais de l'intelligence artificielle et de la croissance chinoise. Malheureusement, ils sont sevrés de la seconde. Reste à voir si la première va continuer à assurer le spectacle cette semaine, avec le retour aux affaires de Wall Street après un weekend de trois jours.

Sans céder à une étasunisphilie béate, il faut bien reconnaître que les séances fériées à Wall Street privent les autres marchés occidentaux de boussole. C'est un peu ce qui s'est passé hier. Qui s'est plutôt mal passé d'ailleurs. Le Stoxx Europe 600 a cédé 1%, au diapason du CAC40 français ou du DAX allemand. Le Bel20 belge et l'OMX Nordic ont fait encore pire, décrochant de 1,7%. Les marchés du vieux continent ont été lourdement pénalisés par la poursuite des craintes sur la dynamique économique en Chine, en l'absence de mesures de relance de poids. Cela s'est particulièrement vu sur les valeurs du luxe, qui pèsent lourd en France et dans les indices paneuropéens. L'essor de LVMH, Kering, Hermès et autre Compagnie Financière Richemont repose en grande partie sur la prospérité des Chinois. Pour détourner une formule célèbre, quand la Chine éternue, le luxe s'enrhume. Même analyse d'ailleurs sur sociétés liées aux matières premières, qui ont aussi flanché hier. En parallèle, la santé a subi de sévères dégagements, supprimant un ancrage défensif. C'est ce qui explique les corrections marquées de Copenhague ou de Bruxelles, lourdement lestées en valeurs du secteur.

Ce matin, c'est encore l'ancien Empire du Milieu qui occupe le centre de l'arène médiatico-financière. La banque centrale chinoise a réduit deux de ses taux directeurs pour essayer relancer la machine. Le taux préférentiel de prêt (LPR) à un an a été réduit de 3,65 à 3,55% et le taux préférentiel de prêt à cinq ans est passé de 4,3 à 4,2%. Soit une baisse de dix points, la première pour ces deux échéances depuis le mois d'août 2022. Le truc, c'est que les économistes s'y attendaient et que certains espéraient même une baisse de 15 points du LPR à 5 ans. En conséquence, la déception domine ce matin. Notamment du côté du secteur immobilier coté en bourse, parce que le taux à 5 ans sert de baromètre aux prêts hypothécaires et que les acteurs concernés auraient aimé bénéficier d'un soutien plus fort. Finalement, l'histoire se répète depuis des mois, voire des années. Pékin reste sur une action a minima alors que les marchés financiers, grisés par les plans de relance occidentaux exubérants, réclament des actions d'envergure. Le MSCI China et le Hang Seng perdent 1,5% en séance, plombés par cette histoire de taux et pas du tout impressionnés par la poignée de main entre Antony Blinken et Xi Jinping hier.

Ambiance un peu lourde donc en Asie ce matin, hormis en Australie. Compte tenu de l'orientation du secteur minier et des déceptions chinoises, Sydney aurait dû baisser, mais c'était compter sans le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale australienne. Les économistes ont cru y déceler les signaux d'une position moins ferme que prévu de la RBA. Du coup, les pronostics de hausse de taux en juillet se sont un peu réduits, suffisamment pour redonner le sourire aux investisseurs en actions, entraînant un rebond de 0,9% pour l'ASX 200 ce matin.

Dans le reste de l'actualité, les signaux se multiplient sur l'enlisement de la contre-offensive ukrainienne. Les forces russes sont mieux préparées que l'année dernière, de l'aveu même des combattants ukrainiens, et elles bénéficient d'une artillerie plus efficace et de la supériorité aérienne. L'UE doit débloquer aujourd'hui une aide de 50 Mds€ en faveur de Kiev. Le salon aéronautique de Paris continue avec, probablement, de nouvelles commandes à la clef pour l'industrie, au lendemain d'une première journée particulièrement faste pour Airbus et ses fournisseurs. Dans un tout autre registre, le monde se passionne pour les recherches d'un submersible touristique dans lequel avait pris place un milliardaire britannique pour explorer l'épave du Titanic. Enfin, l'IMD a publié son rapport sur la compétitivité mondiale, qui classe le Danemark, l'Irlande et la Suisse sur le podium dans cet ordre. Si le Danemark et la Suisse sont des habitués, l'Irlande fait un bond de 11 places. La France glisse de 5 places au 33e rang, pendant que le Royaume-Uni perd 6 longueurs pour ressortir 29e.

En Asie Pacifique, hormis les places précitées, Tokyo, Taiwan, Séoul et Bombay perdent 0,2% à 0,5%. Les indicateurs avancés évoluent autour de l'équilibre en Europe, avec un biais baissier, pendant que les futures américains reculent mais ont encore pas mal de temps pour changer d'orientation. Le CAC40 perdait 0,3% à 7291 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les permis de construire et les mises en chantier de mai aux Etats-Unis sont attendus à 14h30. John Williams, de la Fed de New York, doit prononcer une allocution, mais après la clôture européenne. Tout l'agenda ici.

L'euro varie peu à 1,0920 USD. L'once d'or s'échange 1950 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 75,95 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,14 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 3,79%. Le bitcoin se négocie autour de 26 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adyen : DZ Bank reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 1100 à 1200 EUR.

Alfa Laval : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 379 à 400 SEK.

Barclays : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 320 GBp.

Beiersdorf : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 146 à 141 EUR

BNP Paribas : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 88 EUR.

CRH : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 64 à 66,50 EUR.

Dermapharm : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 50 à 58 EUR.

Deutsche Börse : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 224 à 207 EUR.

Enagas : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 15,40 à 16,50 EUR.

Getinge : DNB passe d'acheter à conserver en visant 215 SEK.

Holcim : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 à 78,50 CHF.

Heidelberg Materials : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance en visant 91,50 EUR.

Hennes & Mauritz : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 SEK.

Hexagon : DNB passe d'acheter à conserver en visant 140 SEK.

Imperial Brands : Citigroup reste neutre avec un objectif de cours réduit de 2300 à 1865 GBp.

Interroll : UBS reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 2590 à 2425 CHF.

Mithra : ING passe d'acheter à conserver en visant 2,80 EUR.

Novo Nordisk : Berenberg reste à conserver avec un objectif relevé de 950 à 1150 DKK.

Ocado : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 375 à 370 GBp.

Orsted : Redburn reste neutre avec un objectif de cours relevé de 640 à 685 DKK.

Qiagen : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 50 EUR.

Red Electrica : BNP Paribas Exane reste neutre avec un objectif de cours relevé de 16,90 à 17,20 EUR.

Siemens AG : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 145 à 161 EUR.

SIG Group : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26,50 à 28 CHF.

Tesco : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 305 à 330 GBp.

Universal Music Group : Citigroup reste neutre avec un objectif de cours réduit de 23,50 à 20,50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus et Scopa vont bâtir une usine de fabrication d'hélicoptères en Arabie Saoudite dans le cadre d'un accord de 6,7 Mds$. Par ailleurs, la compagnie indienne IndiGo avait annoncé un peu plus tôt une commande de 500 appareils de la famille A320neo.

Sanofi remporte l'arbitrage lié à Zantac initié par Boehringer Ingelheim.

Luca de Meo, directeur général de Renault, a été nommé directeur général et président de son unité de véhicules électriques Ampere.

TotalEnergies fournira du biométhane certifié durable à Saint-Gobain.

Technip Energies lance une suite intégrée de solutions flexibles et modulaires de captage du carbone en post-combustion (sur technologie Shell CANSOLV).

Spie signe un accord pour acquérir la société allemande ECS.

Unicoop Firenze, l'un des principaux distributeurs alimentaires italiens, choisit SES-imagotag pour numériser ses magasins.

Le trafic d'Aéroports de Paris en hausse de 18% en mai et dépasse le niveau de 2019.

JCDecaux signe un contrat exclusif de 6 ans en Norvège.

Neoen relève ses objectifs pour 2025 après un nouveau contrat de stockage en Australie.

Catana lance YOT, une nouvelle marque de catamarans à moteur

Gaussin nourrit de fortes ambitions à court terme aux Etats-Unis, en visant 200 M$ de revenus à l'horizon 2025.

L'actionnaire majoritaire de Paragon ID propose une OPA simplifiée à 38,01 EUR par action.

Yann Duigou nouveau directeur général en remplacement de Cyril Calvignac chez Icape.

Airwell va clore par anticipation son offre en cours, les actions demandées à 5 EUR pièce.

Latecoere remporte des contrats auprès de Boeing pour la fourniture de systèmes de câblage.

Vergnet a des ambitions au Japon.

Guerbet signe un accord de licence avec Intrasense afin d'intégrer ses algorithmes d'IA.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Fountaine Pajot…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)